«За 200 миллионов лет до появления динозавров»: «Роснефть» пробурила серию стратиграфических скважин в море Лаптевых

21 октября исполнилось ровно десять лет с момента появления Арктического научного центра «Роснефти». За это время нефтяная компания организовала свыше 30 экспедиций по всему побережью Северного Ледовитого океана. В сотрудничестве с ведущими научными институтами страны ведется работа по геологии, экологии, гидрометеорологии, а также разрабатываются новые безопасные для изучения и освоения Арктики технологии.

Полевой сезон 2021 также сложился ярко. В прошлом году нефтяная компания запустила новый проект по изучению труднодоступных и малоизученных регионов Арктики. В партнерстве с негосударственным институтом развития «Иннопрактика», компания провела бурение стратиграфических скважин на севере Карского моря. В 2021 году экспедиция работала в еще более удаленном и тяжелом регионе - море Лаптевых. Никогда прежде в акватории Восточной Арктики бурение геологических скважин не проводилось.

«ЕМУ 400 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ»

«В данном случае керн поднят с глубины 200 метров в Карском море. Ему около 400 миллионов лет, - показывает полукруглый кусок каменной породы директор по исследованиям и разработкам «Иннопрактики» Владимир Лакеев. – Чтобы было понятно, это за пару сотен лет до появления динозавров».

Обратим внимание, что керн традиционно служит источником для определения возраста (стратификации), состава и условий формирования пород арктического шельфа. Добытые образцы позволят получить данные о геологическом строении и нефтегазовом потенциале изучаемого региона.

«Стратиграфия – это наука определения глубины возраста пород, которые слагают земную кору. Эта информация может интересна широкому кругу специалистов-геологов и нефтяников директор департамента научно-технического развития и инноваций «Роснефти» Александр Пашали. – Порода, которая в одном месте выходит на поверхность в виде острова, в другом месте залегает на какой-то глубине».

В 2021 году единственное такого рода в России буровое судно «Бавенит» работало в районе островов Котельный и Новая Сибирь. Пробурено шесть стратиграфических скважин, отобрано 415 м керна. Специально для этой экспедиции «Бавенит» был дооснащен новейшим оборудованием отечественного производства, позволяющим повысить точность и качество стратиграфического бурения. Впервые в морских условиях опробована оптоволоконная лазерная технология для привязки пробуренных скважин к геофизическому разрезу.

Добытые образцы породы передаются компании «Иннопрактика» для лабораторных исследований, которые проводятся на базе геологического факультета МГУ. Специалисты уже почти год работают с материалом из прошлой экспедиции - керном Карского моря. Ученые говорят, что благодаря этим исследованиям страна находится на пороге больших научных открытий и существенного прироста информации о геологическом строении континентального шельфа.

Планируется, что в следующем году работы по стратиграфическому бурению продолжаться в Чукотском море, а также будут проведены первые исследования на глубоководье в Северном Ледовитом Океане. Ученые рассчитывают получить новые уникальные данные по геологии российской Арктики, которые крайне важны не только для компании «Роснефть», но, без преувеличения, и для всей мировой науки.

«ОКНО В ПРИРОДУ» С КВАДРОКОПТЕРА

С чем ассоциируется Арктика? В первую очередь - с крайне суровым климатом. При этом эксперты говорят, что в Арктике обитает более 20 тысяч видов растений, животных, грибов и микроорганизмов, приспособившихся к жизни в условиях экстремально низких температур. Часть из них ученые называют биоиндикаторами. Речь о живых организмах или сообществах, по состоянию которых можно судить об устойчивости экосистем в целом. В рамках национального проекта «Экология», «Роснефть» взяла на себя обязательства до 2023 года развивать программу по изучению, сохранению и мониторингу белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя и белой чайки. В 2021 году завершен второй полевой сезон этой программы – проведены четыре экспедиции в арктические регионы, благодаря которым, удалось получить новые данные о популяции изучаемых видов. Две экспедиции были посвящены изучению жизни белого медведя.

«Весной удалось провести большую работу на острове Земля Александры архипелага Земля Франца Иосифа. Выполнены исследования белого медведя в период выхода самок из родовых берлог, - начальник отдела «Арктического научного центра» Артем Исаченко. - В августе – сентябре на архипелаге Новая Земля в районе мыса Желания наблюдения велись в безледный период - самый сложный в жизни этих животных. Полевые работы 2021 году выполнены с использованием новейших технологий – получены уникальные данные съемок с квадрокоптера о моментах выхода самок из родовых берлог и кормления потомства».

Благодаря программе нефтяной компании впервые прицельно обследован архипелаг Земля Франца Иосифа, Оранские острова (территория национального парка «Русская Арктика») и острова Виктория. Проведено подробное картирование известных лежбищ моржа, описаны новые места залегания этих животных, проведен единовременный полномасштабный учет моржей с использованием беспилотных летательных аппаратов. Полученные данные о численности популяции вдвое превышают прежние – более 7000 особей. Крупнейшее скопление моржей – более 2000 животных, зафиксировано на острове Ева-Лив. В общей сложности за два полевых сезона было обследовано 40 островов.

«Кроме того, продолжается программа по уборке Арктики, которая развивается благодаря компании «Роснефть», - отметила начальник экспедиции, ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук Светлана Артемьева.

Новая информация, полученная в результате последних исследований, будет обработана и опубликована. В том числе, в рамках серии «Экологические атласы морей России», которые издаются совместно с компанией «Иннопрактика». На основе полученной информации в «Роснефти» будут разработаны рекомендации по изучению, мониторингу и сохранению ключевых видов животных Арктики.