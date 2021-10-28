За лучший гол Евро-2020 «Газпром» вручил самый необычный в истории футбола трофей

Мир меняется, и футбол меняется вместе с ним. И вот уже матчи вместе с привычными судьями обслуживают видеоарбитры (VAR), в мячи вживляются датчики, а тренеры следят за действиями своих игроков с помощью дронов и самой разнообразной статистики. Но Евро-2020 пошел еще дальше. Вместе с традиционными кубками и медалями на прошедшем чемпионате Европы впервые в истории футбола появился цифровой трофей «Goal of the tournament». Его придумал партнер УЕФА компания «Газпром», сделал известный художник Покрас Лампас, а получил – автор самого лучшего гола Евро-2020 Патрик Шик.

Форвард сборной Чехии Патрик Шик забил самый впечатляющий гол Евро-2020. Фото: Global Look Press

Лучший гол – произведение искусства. Трофей за него тоже должен быть арт-объектом

Вы видели тот гол, что забили англичане в финале Евро-2020 сборной Италии после идеально расчерченной комбинации? Вы пересматривали, что сделал нападающий сборной России Алексей Миранчук, когда забивал сборной Финляндии? Вы помните тот безумный удар с центра поля, которым чех Патрик Шик положил мяч в ворота сборной Шотландии?

Если – да, то вы точно понимаете, что это были не просто голы. Это были настоящие произведения искусства. И тот шедевр, что сотворил Патрик Шик, был признан лучшим голом чемпионата Европы.

Так что, когда давний партнер УЕФА компания «Газпром» предложил вручать награду автору лучшего гола Евро-2020, стало понятно, что приз наверняка будет таким же необычным и уникальным.

И тогда появился NFT-трофей – первый цифровой приз в истории футбола.

«Мы с радостью поддержали инициативу многолетнего партнера УЕФА ПАО «Газпром», предложившего создать абсолютно новую награду за лучший гол турнира. Награда за лучший гол от «Газпрома» – это уникальное явление в истории мирового спорта», - подчеркнул директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн.

Из сотен мячей сложили инсталляцию, которую можно было увидеть на стенде «Газпрома» в футбольной деревне в Санкт-Петербурге. Фото: Пресс-служба компании «Газпром»

Стоп! А что такое NFT-трофей?

Для того чтобы оценить красоту идеи цифрового трофея, необходимо понять, что такое NFT. В последнее время становятся очень популярными цифровые произведения искусства. Но как ими владеть? Для этого и придумали NFT (Non-Fungible Token). В нем можно зашифровать и само произведение искусства, и ассоциирующиеся с ним смыслы, и информацию о владельце.

И лучшей идеи для лучшего гола Евро-2020 предложить было сложно. Потому что забитые мячи – это произведения искусства, которые нельзя потрогать руками. Мы их можем вспоминать, мы их можем пересматривать на видео, вновь испытывая тот восторг, с которыми видели эти моменты в первый раз. Но тот же Патрик Шик – автор лучшего гола Евро-2020 – не может поставить свой изумительный гол на полку. Зато он обладает цифровым трофеем, который является ценностным воплощением вершины его мастерства.

Художник Покрас Лампас вручную расписал сотни мячей // Фото: Пресс-служба компании «Газпром». Фото: Пресс-служба компании «Газпром»

Охота за мячами в городах Евро-2020

NFT-трофей для автора лучшего гола Евро-2020 создавал современный российский художник Покрас Лампас. И даже за самим процессом наблюдать было увлекательно. Для начала Покрас Лампас сделал арт-инсталляцию из 432 футбольных мячей. Каждый из них был расписан вручную, и в орнаменте было отражено название чемпионата, название компании «Газпром» и ключевые ценности международной детской социальной программы Газпрома «Футбол для дружбы» – дружба, равенство справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

Из сотен мячей сложили впечатляющую инсталляцию. Ее можно было увидеть на стенде Газпрома в футбольной деревне в Санкт-Петербурге. Но и это еще не все. Накануне финала инсталляцию разобрали, а мячи доставили в 11 городов, где проходили матчи Евро-2020 – Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург и Севилью. В ночь с 10 на 11 июля мячи были спрятаны в разных точках городов – рядом с популярными местами отдыха, достопримечательностями и спортивными объектами. Болельщики получали подсказки в соцсетях и искали эти мячи. И в этом квесте тоже было море символизма – точно так же форварды ищут моменты на поле во время игры, чтобы забить те самые лучшие голы.

Так выглядит самый необычный трофей лучший гол Евро-2020. Фото: Пресс-служба компании «Газпром»

Девять ценностей футбола

15 октября NFT-трофей вместе с именным мячом вручили автору лучшего гола Евро-2020 Патрику Шику. Церемония прошла в 16:00 по Москве, в ней приняли участие начальник департамента, пресс-секретарь Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей Владимирович Куприянов, директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн, художник Покрас Лампас и автор лучшего гола Патрик Шик.

«Я горжусь тем, что первым в истории футбола получил такой трофей. Честно говоря, я никогда ничего подобного раньше не видел», – сказал Патрик Шик, автор лучшего гола УЕФА ЕВРО 2020.

В ходе церемонии был презентован центральный фрагмент NFT-трофея – черно-золотой футбольный мяч с орбитами из названия Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» и ее Девяти ценностей: дружбы, равенства, справедливости, здоровья, мира, преданности, победы, традиций и чести.

А в экспозицию штаб-квартиры УЕФА в Ньоне была передана голограмма награды.

«Я нашел свое вдохновение в идее проекта, в ее соответствии девяти ценностям, которые мы разделяем с «Газпромом» и программой «Футбол для дружбы». Эти ценности объединяют мир, так же, как и футбол», – сказал Покрас Лампас.

Смотреть видеосюжет UEFA EURO 2020 GOAL OF THE TOURNAMENT AWARD CEREMONY

В церемонии награждения приняли участие юные журналисты Международного детского новостного бюро УЕФА ЕВРО 2020 – еще одного интересного проекта Программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы». Юные репортеры проходили конкурсный отбор, писали эссе и новости о Евро-2020, и их самые лучшие работы были опубликованы в официальных аккаунтах Программы «Футбол для дружбы». А затем будущие звезды европейской футбольной журналистики сделали репортаж о том, как болельщики искали мячи в городах Евро-2020. Работа юных журналистов была показана перед награждением Патрика Шика NFT-трофеем «Goal of the tournament».