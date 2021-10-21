Всё под контролем: «Норникель» внедряет новую систему мониторинга за состоянием воздуха

Фото: Ольга Лобачева

Соглашение заключено между «Норникелем» и «Российским экологическим оператором» (РЭО). Документ предусматривает фиксирование и передачу в государственные органы показателей выбросов загрязняющих веществ от предприятий в режиме реального времени, а также контроль за состоянием воздуха в жилых зонах Норильска.

«Этот проект – акт взаимного доверия», – прокомментировал старт сотрудничества президент «Норникеля» Владимир Потанин. «Мы фактически перед Правительством раскрываем наши потенциально слабые места для того, чтобы в течение нескольких лет привести это в соответствие с теми высокими требованиями, которые предъявляет Президент и Правительство. Мы отдаем себе отчет в той ответственности, которая на нас лежит, потому что, возможно, результаты этого пилотного проекта будут тиражированы во многие другие города».

Также в процессе реализации проекта планируется установить и протестировать различные приборы и датчики, выработать протоколы передачи информации и утвердить необходимые нормативные акты. Все это поможет в будущем оснастить каждый источник выброса приборами учета и внедрить по всей стране онлайн-контроль, предусмотренный Национальным проектом «Экология».

Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко отметила: «Владимир Олегович – он такой пионер в этом смысле. И я хотела бы призвать к такому же примеру другие крупные компании, которые сегодня работают в 12 городах-участниках Федерального проекта «Чистый воздух», чтобы мы быстрее раскрывали информацию и вместе проходили этот путь быстрее, чем предписано нормативными актами. Любая прозрачность о деятельности предприятий и доведение объективной информации до всех участников (до граждан, до контролирующих органов, экоактивистов) – это очень важно. Мы все будем в итоге обращаться к одному источнику достоверных данных, которые будут храниться у государства. И здесь уже подтасовать какие-то данные будет практически невозможно».

Фото: Ольга Лобачева

Соглашение подписали вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев и генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Процесс проходил в присутствии заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко и президента горно-металлургической компании «Норникель» Владимира Потанина.