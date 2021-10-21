Запретят ли Samsung продавать смартфоны в России

Как считают юристы, говорить о запрете продаж или приостановке работы приложения Samsung Pay пока рано Фото: REUTERS

Компании Samsung запретили продавать свои смартфоны в России. Такая новость прогремела утром в четверг. Сенсация и шок, но не торопитесь делать выводы. Если разобраться, все окажется куда интереснее.

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Южнокорейский технологический слон столкнулся со швейцарской моськой. Компания Sqwin SA подала в суд на Samsung. Истец утверждает, что та нарушает ее права на изобретение «системы электронных платежей». Патент на изобретение швейцарцы якобы зарегистрировали еще в 2013 году. Посему Samsung Pay, который появился лишь в конце 2015 года, нарушает права изобретателя.

Теперь Sqwin SA требует, чтобы южнокорейский производитель перестал продавать в России более 60 моделей смартфонов, потому что там установлен Samsung Pay. Арбитражный суд Москвы встал на сторону истца. Примечательно, что им является россиянин. Его зовут Виктор Гульченко, а живет он в Швейцарии и на запросы журналистов не отвечает.

- Решение суда не вступило в законную силу, оно находится на обжаловании. Компания не планирует изменений в операционной деятельности, - рассказали в российской пресс-службе Samsung.

Как считают юристы, говорить о запрете продаж или приостановке работы приложения Samsung Pay пока рано. Подобные процессы могут тянуться годами. Поэтому срочно менять свой смартфон нет смысла. Даже если запрет случится, он коснется лишь тех телефонов, которые еще не проданы. Да и это вряд ли произойдет.

КТО ТАКОЙ ПАТЕНТНЫЙ ТРОЛЛЬ

Примечательно, что в самом патенте, зарегистрированном швейцарской компанией, технология описывается очень поверхностно. Мол, покупатель подносит телефон к считывающему устройству, оно передает сигнал в банк с помощью токена, деньги списываются, сделка совершена. По сути, голая идея — без технологической базы.

Как считают эксперты отрасли, в частности ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, южнокорейская компания столкнулась с традиционным явлением — патентным троллингом. Это когда какой-либо человек или компания специализируются на предъявлении патентных исков. Они ищут лазейки в законодательстве, оформляют на себя патенты, а потом шантажируют те компании, которые не успели юридически защитить свои права в той или иной стране.

Одно из доказательств тому, что датой начала действия патента считается 2013 год, но зарегистрирован он был Роспатентом лишь в 2019 году. Такая нестыковка суд почему-то не удивила. Но эксперты уверены, что производителю удастся отстоять свои права и не потерять российский рынок, на котором у компании почти 30%. Потому что в противном случае получится прецедент — и с проблемами могут столкнуться другие крупные игроки: Apple и Google. Их платежные системы появились в России тоже после 2013 года.

КАК У НИХ

Сначала регистрация - потом выход на рынок

Патентный троллинг распространен и в других странах мира. Поэтому при выходе на зарубежные рынки компании стараются сразу же регистрировать на себя права на интеллектуальную собственность. Иначе потом придется долго судиться или договариваться с «троллями» полюбовно (на что те и рассчитывают). К примеру, подобные махинации часто проворачиваются в Китае.

- Один из главных рисков любого экспортера при выходе на китайский рынок заключается в том, что ему нужно успеть зарегистрировать свою уникальную продукцию на себя – причем до выхода товара на китайский рынок. Это нужно не столько для того, чтобы защититься от контрафакта, а сколько для того, чтобы торговую марку не зарегистрировали на себя другие, - объясняет Александр Зайнигабдинов, представитель «ОПОРЫ РОССИИ» в КНР (Пекин), партнер компании «Окно в Азию».

Какими платежными системами на смартфонах пользуются россияне

G Pay - 32%

Apple Pay - 30%

Samsung Pay - 17%

По данным НАФИ.