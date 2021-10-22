Анекдоты: Огромный рюкзак первоклассника - это зачаток термосумки доставщика еды

- Мы понимаем друг друга с полусло…

- ...нёнок?

* * *

После дня рождения в общаге под балконом выпала месячная норма окурков.

* * *

Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.

* * *

Из меня вышел бы неплохой ветеринар. Я могу терпеливо выслушать любую скотину.

* * *

Вчера делал с сыном уроки и за каждую ошибку заставлял его отжиматься. Если он вырастет тупым, то хотя бы будет сильным.

* * *

- А как я вас узнаю на первом свидании?

- Я буду в фате и с вещами!

* * *

Всегда вежливо здороваюсь с соседями, чтобы потом в криминальных новостях они удивленно говорили: «Мы и подумать не могли! Он такой хороший!»

* * *

Если посмотреть «Матрицу» наоборот, можно увидеть, как Киану Ривз слезает с наркотиков и находит стабильную работу в офисе.

* * *

С финансовой подушкой высыпаешься намного лучше, чем с ортопедической.

* * *

- Есть нечто невидимое и неосязаемое, что витает в воздухе и делает нас счастливее.

- Любовь?

- Wi-Fi.

* * *

- Авдеева, к доске!

- Ну почему я?

- Ну ладно, тогда по списку. Авдеева, к доске!

* * *

После просмотра рекламы на ТВ в течение суток стало жалко Максимку Галкина...

Живет в кредит, отоваривается на АлиЭкспресс, жену и детей содержит на кешбэк…

* * *

Все были живы. Было скучно.

Но вдруг приехала мисс Марпл…

* * *

Молодой человек снимает квартиру. Желая понравиться новой хозяйке, он говорит:

- Когда я уезжал с преды-

дущей квартиры, моя хозяйка плакала.

- Ничего, мне вы будете платить вперед…

* * *

- Вась, я беременна от тебя.

- Как?! Мы же даже еще ни разу не спали!

- Я сама в шоке...

* * *

Долго не могла понять причину плохого самочувствия. Сделала УЗИ, сдала кровь на все, проверила гормоны, сделала МРТ, посетила невропатолога, записалась на кардиограмму и рентген. Принесла результаты своему врачу и спрашиваю, что он видит.

- Вижу, что у вас есть деньги и энергия.