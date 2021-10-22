Анекдоты: Огромный рюкзак первоклассника - это зачаток термосумки доставщика еды

- Мы понимаем друг друга с полусло…
- ...нёнок?
* * *
После дня рождения в общаге под балконом выпала месячная норма окурков.
* * *
Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
* * *
Из меня вышел бы неплохой ветеринар. Я могу терпеливо выслушать любую скотину.
* * *
Вчера делал с сыном уроки и за каждую ошибку заставлял его отжиматься. Если он вырастет тупым, то хотя бы будет сильным.
* * *
- А как я вас узнаю на первом свидании?
- Я буду в фате и с вещами!
* * *
Всегда вежливо здороваюсь с соседями, чтобы потом в криминальных новостях они удивленно говорили: «Мы и подумать не могли! Он такой хороший!»
* * *
Если посмотреть «Матрицу» наоборот, можно увидеть, как Киану Ривз слезает с наркотиков и находит стабильную работу в офисе.
* * *
С финансовой подушкой высыпаешься намного лучше, чем с ортопедической.
* * *
- Есть нечто невидимое и неосязаемое, что витает в воздухе и делает нас счастливее.
- Любовь?
- Wi-Fi.
* * *
- Авдеева, к доске!
- Ну почему я?
- Ну ладно, тогда по списку. Авдеева, к доске!
* * *
После просмотра рекламы на ТВ в течение суток стало жалко Максимку Галкина...
Живет в кредит, отоваривается на АлиЭкспресс, жену и детей содержит на кешбэк…
* * *
Все были живы. Было скучно.
Но вдруг приехала мисс Марпл…
* * *
Молодой человек снимает квартиру. Желая понравиться новой хозяйке, он говорит:
- Когда я уезжал с преды-
дущей квартиры, моя хозяйка плакала.
- Ничего, мне вы будете платить вперед…
* * *
- Вась, я беременна от тебя.
- Как?! Мы же даже еще ни разу не спали!
- Я сама в шоке...
* * *
Долго не могла понять причину плохого самочувствия. Сделала УЗИ, сдала кровь на все, проверила гормоны, сделала МРТ, посетила невропатолога, записалась на кардиограмму и рентген. Принесла результаты своему врачу и спрашиваю, что он видит.
- Вижу, что у вас есть деньги и энергия.