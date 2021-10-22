Если он решил уйти, дети его не остановят

А не слишком ли много здорового эгоизма у всех проснулось? Вообще-то есть еще дети, обязательства, время и молодость, которые на тебя потратила другая сторона Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Одна девушка Марина после рухнувшего брака решила провести опрос: а какие основные причины развода у пар. Ответы мужчин и женщин оказались схожи, но тем не менее удивили. Читатели спорят с автором в комментариях.

Аня:

Моя подруга три раза была замужем, и от трех мужей у нее дети. Так вот, авторитетно заявляю, что никакого мужика дети не удержат. Если он решил уйти, он помашет ручкой. Мне кажется, что просто по мере того, как взрослеют люди, им становится все более жаль своей жизни, и они стараются хотя бы дальше стать чуточку счастливее, опостылевшая жена в этот момент идет побоку. Вот такой здоровый эгоизм!

Клава:

Да, просто люди живут по несколько разных жизней, профессии меняют, места для жизни, и под новый контекст им нужны новые партнеры рядом. Раньше так не жили, вот всех и устраивал один брак на всю жизнь.

Сима - Клаве:

Да, а не слишком ли много здорового эгоизма у всех проснулось? Вообще-то есть еще дети, обязательства, время и молодость, которые на тебя потратила другая сторона. «Мне хочется новой жизни, я пошел!» - очень легко сказать, но в глазах другого ты все равно будешь чудаком на букву М.

Света:

Удивили результаты опроса, что все быстренько после развода хотят во второй раз замуж. Меня вот туда больше никаким калачом не заманишь. Задолбалась быть на полставки обслуживающим персоналом. Хотя, может быть, если мой бывший муж был более ласковым и заботливым, вся эта бытовуха так меня не добивала.

Николай:

Никто не знает, как жить правильно, поэтому живем как умеем.

Кажется, пройдет время, и наше отношение к супружеству, близости, браку и отношениям в них сильно изменятся. Во всяком случае наш автор Анна Миллер делает именно такой прогноз. После 40 лет даже простые вещи способны сделать тебя счастливее, но самая большая радость - осознание ценности себя. У читателей kp.ru тоже нашлись доводы.

Таисия:

Мой муж все 13 лет моего брака говорил, что в любой момент найдет себе кого-нибудь получше. Как-то все время получалось, что мне надо больше стараться, чтобы ему соответствовать. Он вон какую мне милость выписал, замуж взял. И однажды мне надоело это слушать. Я ушла к его коллеге после легкого романчика с ним. Вышла замуж, а он, касатик, так и не нашел никого. Бесится теперь.

Любовь:

Да все написано правильно и по делу, только одно не поняла, если в 20 - 30 лет мы говорим себе: «Терпи, все они одинаковые, идеалов нет», - то откуда после 40 вдруг должен появится тот, кого ждала всю жизнь?

Маша:

Моя бабушка всегда говорила: «Услышав от мужа «Надо!», всегда спрашивай: «Кому?» Ведь если бы тебе было нужно, ты бы уже это сделала, а тянуть семью и за себя, и за того парня - это, пожалуй, без нас. Кони и бабы стоят в другом полку.

Марина:

Я так понимаю автора. Помню, как в молодости выпрыгивала из штанов, пытаясь доказать своей первой любви, почему я лучше других. Пока не поняла, что вообще-то я имею право быть разной: грустной, туповатой, некрасивой даже. Я - человек, я могу устать, потерять себя, выгореть. И только когда я больше начала ценить эту возможность быть собой, ко мне по-другому стал относиться и муж.

Саша:

Ох, бабоньки, развели вы, конечно, психологию на постном масле. Да что, кто-то спорит, что мужик должен помогать и быть опорой своей женщине? Просто вы иногда в этом поиске своей ценности все заборы перепрыгивайте. Я бы проще на это все смотрел.

Наш автор, опытный в любовных делах человек (три брака и множество романов за плечами) сел как-то вечером и набросал аж 13 признаков того, как определить, что вы встретили мужчину своей мечты. Что тут началось в комментариях! (См. номер от 1 октября с. г. и на сайте kp.ru.)

Карина:

Согласна с автором, нет сексуальнее мужчины, чем тот, который шутит редко, но метко. Это же значит, что он не выскочка, все понимает про тональность разговора, про юмор, но не лезет со своим мнением и шутит только иногда. Жаль, встречаются такие мужчины все реже.

Виктория:

Ну где вы видели хотя бы одного мужчину, который красиво бы раздевался. Чтобы и в штанине не запутался, и носки элегантно стянул, и еще выглядел при этом Брэдом Питтом?

Николай - Виктории:

Вика, пишите адрес, я выезжаю. Покажу уникальный мастер-класс, как стянуть носки элегантно!

Света:

У меня был такой папа. Все, что автор описал, это же про определенное мужское воспитание, про мужчину, который в любой ситуации поведет себя достойно. Увы! Других я таких не встречала.

Саша:

Мне кажется, автор заигрался в идеальный мир с розовыми пони. Такие мужчины, как в статье, бывают разве что в бразильских сериалах и то в первых сериях, пока не выяснится, что у него еще одна семья на стороне, а сам он альфонс. Работает? Регулярно моется? Много не пьет? Не нудит? В России это уже нормальный мужик.

Ника - Саше:

Кстати, об альфонсах. Я, когда читала статью, сразу поймала себя на мысли, что такое ванильное поведение мужика говорит только об одном: ему что-то срочно надо. Ну а обычно срочно им нужны деньги. Сколько раз сталкивалась с таким.