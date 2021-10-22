Сюжет фильма воплотился в жизнь: По сценарию картины, на съемках которой Болдуин застрелил оператора, его герой случайно убивает человека

Знаменитый голливудский актер Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Америка в шоке от случившегося на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». Знаменитый голливудский актер Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера. Пока официальная версия случившегося — случайность. По просочившимся в прессу кадрам с места трагедии видно, что актер в шоке от содеянного.

Алек Болдуин хорошо известен своим эксцентричным поведением. Однако в уголовных делах замечен не был. Самый криминальный эпизод его биографии - проехал на велосипеде по улице с односторонним движением не в ту сторону, поругался на парковке с другим водителем. А однажды его сняли с рейса за то, что он отказался выключить мобильный телефон перед взлетом. Но это сущая ерунда. В целом, 68-летнего актера можно назвать законопослушным гражданином. Однако нынешний несчастный случай выбивается из ряда вон.

Съемочный день вестерна «Ржавчина» шел своим чередом. Алек Болдуин исполнял главную роль. Перед началом съемок он выложил свою фотографию в костюме ковбоя с Дикого Запада - повязанный на шее платок, брюки, жилетка, рубашка в горох, залитая искусственной кровью, ковбойская шляпа. По сюжету фильма, Болдуин играет деда двух подростков-сирот, с которыми он пускается в бега. И причина, по которой они вынуждены скрываться… случайное убийство, совершенное героем Болдуина.

Выстрел, совершенный актером, оказался роковым для оператора Галины Хатчинс Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Во время одной из сцен, запланированных на 21 октября, Болдуин должен был выстрелить из ружья, заряженного холостыми патронами. Но вместо этого патроны оказались боевыми. Как это произошло, теперь предстоит выяснить полиции. Выстрел, совершенный актером, оказался роковым для оператора Галины Хатчинс и режиссера Джоэла Соуса.

42-летняя Хатчинс была доставлена вертолетом в больницу Университета Нью-Мексико, но врачам не удалось спасти ей жизнь. 48-летний режиссер, которому осколки патрона повредили ключицу, находится в больнице Санта-Фе в тяжелом состоянии.

Сразу после случившегося полиция оцепила съемочную площадку, съемки остановлены на неизвестное время. Следствие возбудило уголовное дело, ведется расследование происшествия. Сообщается, что осколки также ранили двух рабочих, но эта информация пока не подтвердилась.

Пока никаких обвинений против Алека Болдуина выдвинуто не было. Хотя представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос подтвердил журналистам, что именно Болдуин совершил тот трагический выстрел.

- Мистер Болдуин пришел добровольно, чтобы поговорить со следователями, - отметил Риос.

Детективы опросили звезду в качестве свидетеля. Очевидцы рассказывают, что видели актера возле полицейского участка в слезах, когда тот разговаривал с кем-то по телефону.

Что стало причиной несчастного случая предстоит установить следствию. Уже сейчас эксперты и представители полиции высказывают предположение, что всему виной могла стать неисправность реквизита. Болдуин мог быть не в курсе, каким патроном было заряжено ружье. Обычно за безопасность на съемочной площадке отвечают первый помощник режиссера и специалист по реквизиту.

Америка в шоке от случившегося на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Голливуд тем временем выражает соболезнования близким погибшего оператора. Галину Хатчинс - уроженку Украины - считали перспективным оператором. В 2019 году журнал American Cinematographer включил ее в список восходящих звезд. Она закончила университет в Киеве, а затем продолжила учебу в Американском киноинституте. Она работала оператором-постановщиком над фильмами «Дорогуша», «Заклятый враг», «Шальная пуля».

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