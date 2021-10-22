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Политика22 октября 2021 12:59

Песков о вакцинации: Проблема только с сознательностью граждан

Представитель Кремля рассказал о прививочной кампании в России
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
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Представитель Кремля рассказал о прививочной кампании в России

Представитель Кремля рассказал о прививочной кампании в России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирусная статистика продолжает бить рекорды. За сутки заболело 37 тысяч человек, больше тысячи умерло от ковида. При этом, за целую неделю во всей стране вакцинировалось лишь 1,6 млн. человек – коллективный иммунитет вырос на 0,7%.

В Кремле признают, что прививочная кампания идет медленно.

- Мы хуже, чем ряд европейских стран проходим вакцинацию. Меньше людей вакцинируется. На фоне возникновения новых штаммов больше людей заболевает. Это та реальность, которая имеет место быть, - признал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что врачи накопили большой опыт по методам лечения, обеспечению койками, логистикой. Промышленность делает достаточное количество средств индивидуальной защиты и расходных материалов, включая кислород.

- Проблема только с сознательностью граждан во многом, - заключил Песков.

Пресс-секретарь Путина ответил на вопрос, стоит ли нам ждать жесткого локдауна, как весной 2020 года.

- Нет ни одного человека, который с большой долей уверенности может предсказать траекторию развития пандемии в нашей стране с учетом недостаточной вакцинации населения. Такого человека нет, поэтому отвечать на такие вопросы невозможно, - заметил Песков.

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