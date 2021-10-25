Катерина Шпица и Роман Курцын стали лицами телеканала TV1000 Русское Кино

Роман Курцын. Фото предоставлено пресс-службой Viasat

Viasat рассчитывает, что актёры привлекут дополнительное внимание к TV1000 Русское Кино и к новым премьерам, а также повысят уровень лояльности к каналу у зрителей.

21 октября в Jagger Hall состоялась презентация нового сезона телеканала TV1000 Русское Кино, на которой выступили российские актёры - Катерина Шпица и Роман Курцын. В ближайшее время они появятся в креативных медиакампаниях бренда, которые пройдут под слоганом КИНЕАЛЬНО! Эти два актера победили в результате зрительского голосования, которое проводилось с помощью онлайн-платформы Fastuna. Также фильмы с их участием будут представлены в новом телесезоне TV1000 Русское Кино.

«Мы очень рады такому партнёрству. Катерина и Роман идеально выражают новую концепцию и миссию телеканала TV1000 Русское Кино. Молодые, энергичные, талантливые. Нашего зрителя ждут новые лица, новые впечатления, новые современные фильмы и сериалы. Мы уверены, что благодаря этой коллаборации сможем усилить внимание аудитории 25-49 лет на канале и повысить интерес не только к TV1000 Русское Кино, но и к российскому кинематографу», – отмечает генеральный директор Viasat Алексей Кроль.

На презентации представили новую айдентику и обновлённый логотип TV1000 Русское Кино, а также контент нового сезона, в который вошли фильмы с Катериной Шпицей и Романом Курцыным, такие как «Пятница», «Метро», «Экипаж», «День города», «Всё или ничего», «Гуляй, Вася. Свидание на Бали», «Любовь и Монстры», «Самый Новый год!», «Успех», «Я худею», «(НЕ)идеальный мужчина», «Семь ужинов».

Канал TV1000 Русское Кино пришли поздравить с 16-летием звезды кино и шоу-бизнеса: Катерина Шпица, Роман Курцын, Александр Цыпкин, Ирина Горбачева, Алика Смехова, Маргарита Аброськина, Ирина Безрукова, Наталья Швец, Мария Андреева, Алексей Филимонов, Анна Слю, Михаил Горевой, Алена Чехова, Светлана Камынина, Анна Цуканова-Котт, Dj Грув, Михаил Тройник.

Сценарист и продюсер Александр Цыпкин выступил ведущим Public talk с новыми лицами канала. Катерина Шпица и Роман Курцын поделились своими впечатлениями от съемок в рекламной кампании TV1000 Русское Кино.

«Мне нравится смотреть фильмы именно по телевизору. Я чувствую единение с людьми, которые так же вечером садятся за просмотр кино. Задача кинематографа – находить общие точки соприкосновения людей, передавать ценности, которые будут понятны всем. И я очень рада стать лицом TV1000 Русское Кино. Этот телеканал транслирует взгляды, которые мне близки. Я уверена, что у нас получится интересный совместный проект», – прокомментировала партнёрство Катерина Шпица.

«Я занимаюсь своим делом, которому посвятил всю жизнь. В Ярославле у меня команда каскадеров, свой театр. Мой принцип – объяснять все на личном примере. И меня очень заряжает возможность мотивировать молодежь, наше будущее поколение. Сотрудничество с TV1000 Русское Кино – еще один рычаг для этого. Телеканал держит марку и ориентирован, в том числе, на молодое поколение. Для меня большая гордость – стать лицом TV1000 Русское Кино», – сказал Роман Курцын.

Катерина Шпица. Фото предоставлено пресс-службой Viasat

Завершилась презентация телеканала TV1000 Русское Кино концертом известной актрисы, блогера и музыканта Ирины Горбачевой (фильмы «Аритмия», «Огонь»; сериал «Чики»).

В новом телесезоне зрителей TV1000 Русское Кино ждут современные российские фильмы и сериалы. Для продвижения будет использована креативная концепция - «живые» постеры с анимированным изображением Катерины Шпицы и Романа Курцына. Новые лица, новые впечатления, новые фильмы – всё это на TV1000 Русское Кино. КИНЕАЛЬНО!