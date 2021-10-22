Правительство распространило льготную ипотеку на строительство частных домов

Льготный ипотечный кредит можно будет потратить на строительство частных домов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Льготный ипотечный кредит можно будет потратить на строительство частных домов. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу.

Премьер напомнил, что льготная ипотека позволяет приобрести квартиру у застройщика по ставке не выше 7% годовых.

- С этого момента такие условия будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме, - сказал Мишустин.

По оценкам властей, благодаря этой мере смогут улучшить жилищные условия более 20 тысяч семей.

Развитие индивидуального жилищного строительства – один факторов достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» по вводу не менее 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно к 2030 году. 50 миллионов квадратных метров из этого объема должно приходиться на индивидуальное жилищное строительство.

Напомним, программу льготной ипотеки запустили в апреле 2020 года как одну из мер поддержки людей и строительной отрасли. До 1 июля этого года ставка по ней составляла 6,5% годовых. Кредитный лимит составлял 12 миллионов рублей в Москве, Московской области, Петербурге и Ленинградской области и 6 миллионов рублей — в других регионах.

Летом Владимир Путин объявил о продлении программы до 1 июля 2022 года с повышением ставки на 0,5 процентного пункта, до 7%, и установлением единого кредитного лимита для всех регионов в размере 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос по госпрограмме льготной ипотеки остается на уровне 15%.

Программа льготной ипотеки действует только на покупку квартир в новостройках. Но правительство и тут решило внести некоторые изменения. Они касаются дальневосточников. В рамках программы «Дальневосточная ипотека» молодые семьи, проживающие в моногородах, смогут приобретать жилье по льготным ставкам не только в новостройках, но и на вторичном рынке.

- Это важное изменение для жителей малонаселенных территорий, где попросту не ведется нового строительства, - сказал Мишустин.

Премьер также рассказал о помощи с ипотекой для многодетных семей. Напомним, семьи с тремя и более детьми, если самый младший ребенок родился после 1 января 2019 года, получают по 450 тысяч рублей для погашения ипотеки.

- Такая льгота по ипотеке уже стала одной из самых востребованных мер государственной поддержки. В этом году правительство увеличило объемы ее финансирования по сравнению с прошлым годом более чем в полтора раза - практически до 69 миллиардов рублей, - заметил Мишустин.

По его словам, правительство дополнительно направит еще 14,5 миллиарда рублей для компенсации ипотечных кредитов многодетным. Это поможет 32 тысячам многодетных родителей, отметил премьер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спрос на ипотеку упал вдвое. Что будет с ценами на жилье

На рынок стала влиять частичная отмена льготных ставок (подробно)