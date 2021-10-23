Решено: строим дом!

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После полномасштабного запуска информационный ресурс станет важной частью развития частного домостроения, а затем и многоквартирного.

Сейчас сайт строим.дом.рф - удобный инструмент для тех, кто хочет быстро запустить процесс строительства собственного дома, в том числе и с помощью ипотечного кредита. Приблизить решение жилищного вопроса, получить персональные рекомендации от экспертов по строительству можно в несколько кликов.

Главная фишка сервиса - возможность выбора архитектурного и проектного решения. Уже сейчас на сайте - более 70 проектов, которые прошли проверку банками - участниками суперсервиса. Также здесь появятся 25 типовых проектов-победителей конкурса, который недавно провел Фонд ДОМ.РФ при поддержке Минстроя и Минпромторга. Каталог «живой» - любой подрядчик либо поставщик домокомплектов может пройти процедуру аккредитации и добавить свой проект.

Суперсервис разработан на базе уже зарекомендовавшей себя Единой информационной системы жилищного строительства и позволит в дальнейшем предоставлять пользователям комплексный перечень услуг по принципу «одного окна». Для этого строим.дом.рф будет интегрирован с Госуслугами, системой Росреестра.

По словам директора Единой информационной системы жилищного строительства Александра Лукьянова, в 2022 году для крупных застройщиков, которые выйдут на рынок ИЖС, станут доступны услуги по покупке земли, заказу изыскательских и проектных работ, получению проектного финансирования, постановке объектов на кадастровый учет и его оформление в собственность.

Кстати:

Для финансовой безопасности покупателей домов у застройщиков при участии ДОМ.РФ разработан законопроект о внедрении и применении в данном сегменте системы эскроу-счетов

Как пояснил управляющий директор ДОМ.РФ Николай Козак, запущенный ресурс является важной и необходимой частью развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России. «Перед нами стоит задача создать максимально прозрачный и удобный для граждан и бизнеса рынок. ДОМ.РФ один из основных участников этого процесса. Предпринимаемые меры позволят удовлетворить спрос россиян на проживание в собственных домах и одновременно увеличить ввод жилья в стране», - подчеркнул он.