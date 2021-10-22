Премию Рунета вручат в 16 номинациях: лучших выберут эксперты, пользователи и ИИ

Традиционно Премию Рунета присуждают компаниям и организациям, внесшим значимый вклад в развитие интернет-отрасли в России за прошедший год. В этом году Премия будет вручена в 9 основных, 4 специальных номинациях, а также в 3 номинациях народного голосования. Рассказываем о ключевых особенностях Премии 2021 года, номинациях, этапах голосования.

Основные номинации конкурса:

«Государство и общество»

«Экономика и бизнес»

«Медицина и здравоохранение»

«Наука, технологии и инновации»

«Образование и кадры»

«СМИ и массовые коммуникации»

«Культурные проекты в сети»

«Игровая индустрия и киберспорт»

«Креативные индустрии»

«В этом году к уже традиционным номинациям добавились “Креативные индустрии”. Сегодня все больше и больше людей и организаций работают именно в этой отрасли, развивая ее и выводя на мировой уровень. Развитие креативных индустрий активно поддерживают и органы государственной власти. Так, в России планируется создать систему поддержки креативного сектора экономики. Для этого разработана Концепция развития творческих индустрий, которую своим распоряжением утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. От всех участников российского ИТ-рынка мы ожидаем активного участия в Премии Рунета 2021 — это отличная возможность получить высокую оценку своей деятельности за прошедший год и стать значимым игроком отрасли», — отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Специальные номинации:

Развитие внутреннего туризма

Развитие малого и среднего бизнеса

Открытые коммуникации

#СчастьеЕсть

Победители народного голосования Премии Рунета будут определены в трех категориях:

КТО// Лучший цифровой лидер;

ЧТО// Лучшее бизнес-сообщество ВКонтакте;

ГДЕ// Лучший цифровой регион страны.

Ключевые особенности данной номинации: подать заявку можно бесплатно, а победителей определят пользователи. Голосовать можно будет ежедневно на сайте.

Отметим также, что в рамках Премии Рунета пройдет церемония награждения лауреатов премии «Цифровой юрист года» — общенациональной наградой, поощряющей заслуги юристов и адвокатов в области цифрового права. Главная цель — повышение статуса и престижа профессии юриста, уровня профессионализма в сообществе юристов, создания среды для профессионального общения, а также формирования правовой культуры в области цифрового права.

Прием заявок на Премию Рунета продлится до 20 ноября 2021 года. Подать заявку можно на официальном сайте — premiaruneta.ru.