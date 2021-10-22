СК расследует два случая, когда участковые стали жертвами беспробудных пьяниц

Цуканов стрелял в полицейского из травматического пистолета, который был переделан для стрельбы боевыми патронами

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал поставить на особый контроль сразу два уголовных дела в отношении граждан, которые совершили нападение на сотрудников полиции. Участковые оперуполномоченные полиции все чаще стали страдать от рук пьяных дебоширов.

Первая история случилась в Воронеже еще в июне. Участковый оперуполномоченный полиции Евгений Рыбченко задержал местного алкоголика Сергея Свитенко, который ранее привлекался к административной ответственности за управление машиной в пьяном виде. Дебошир снова пьяным сел за руль, устроил аварию и попытался сбежать с места преступления.

Когда Рыбченко задержал Свитенко, тот набросился на полицейского, избил его, плюнул в лицо, а потом еще и оскорбил. Все это происходило под уличными камерами, которые беспристрастно зафиксировали попытку унизить человека в форме. Теперь в отношении Свитенко возбуждено уголовное дело по статьям: оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти, управление автомобилем лицом, ранее лишенным права управления транспортными средствами, умышленное причинение вреда здоровью.

Еще одно нападение на участкового, которое получило резонанс в обществе произошло в Брянской области 20 октября. Там 67-летний житель деревни Белые Берега Валентин Цуканов (местный торговец сивухой) выследил старшего участкового оперуполномоченного полиции Артема Ермакова.

- Цуканов стрелял в полицейского из травматического пистолета, который был переделан для стрельбы боевыми патронами, - сообщили "КП" в СК России. - Трижды. Явно хотел убить. Двумя пулями ранил участкового, который сейчас находится в больнице.

Причиной нападения стал самогонный аппарат, который у Цуканова изъяли полицейские после жалоб местных жителей. Полицейские отправили изъятый спирт и прибор на экспертизу.

Причиной радикальным мерам стали известные события: сначала в Екатеринбурге (там самодельный алкоголь унес жизни 18 человек), а затем во многих регионах России стали отмечаться отравления граждан метиловым спиртом. Участковым поставили задачу - устроить проверки всех самозанятых этим древним ремеслом.

В СК России выяснили, что Цуканов требовал от полицейских немедленно вернуть самогонный аппарат, угрожал участковому, но тот не придал этому значение и ушел в отпуск. Но Цуканов его нашел...

После покушения стрелок подался в бега, но в ходе операции "Перехват" был задержан бойцами Росгвардии. Ему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконный оборот оружия.

- Следователями Главного следственного управления СК России будет тщательно проанализирована ситуация, установлены и детально исследованы все видеозаписи, на которых зафиксировано произошедшее, и дана правовая оценка действиям всех участников конфликта. С учетом собранных доказательств уголовное дело будет направлено для дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сегодня в службе участковых МВД России – более 48 тысяч сотрудников, которые стоят на страже правопорядка. 11 сентября 2021 года в России 11-й раз стартовал Всероссийский конкурс "Народный участковый", который ежегодно проводится Министерством внутренних дел при участии читателей и слушателей медиахолдинга "Комсомольская правда".

С 1 по 10 ноября с лучшими из них можно будет познакомиться на сайте "Комсомольской правды". Ко Дню участковых уполномоченных полиции МВД России (отмечается 17 ноября) читатели "КП" в ходе голосования выберут победителя конкурса - Народного участкового - 2021 года.

В прошлом году, в качестве ценного подарка старший лейтенант полиции Александр Тупиков из Кемеровской области, ставший "Народным участковым" 2020 года получил ключи от внедорожника УАЗ "Патриот" Ульяновского автомобильного завода. В этом году кузбасский полицейский передаст переходящую бронзовую статуэтку участкового новому народному избраннику.