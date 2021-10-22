Высокопоставленного австрийского дипломата обвинили в краже формулы «Новичка»

Возникает логичный вопрос: откуда у австрийского дипломата формула секретного «оружия Кремля», как описывают это вещество в Европе? Фото: Shutterstock

Шпионский скандал разгорелся в тихой Австрии. Бывший генеральный секретарь МИД Австрии Йоханнес Петерлик, который последнее время работал послом в Индонезии, вынужден уйти в отставку из-за обвинений в том, что он якобы завладел формулой боевого отравляющего вещества «Новичок» и передал ее третьим лицам. Об этом пишет издание Kurier.

Прокуратура Вены расследует дело против Петерлика, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и нарушении служебной тайны. Если все это подтвердится и дипломата признают виновным, ему грозит длительный срок тюремного заключения.

Возникает логичный вопрос: откуда у австрийского дипломата формула секретного «оружия Кремля», как описывают это вещество в Европе? Издание Kurier утверждает, что документы по расследованию отравления в Солсбери от Организации по запрещению химического оружия австрийцы получили вполне официально — их запросил департамент по разоружению Министерства иностранных дел республики.

Впрочем, этот вовсе не означает, что руководство МИДа должно было хвастаться направо и налево, что владеет секретом изготовления химоружия. А журналисты утверждают, что Петерлик так и поступил — по крайней мере однажды. Якобы у прокуратуры Вены есть свидетели, которые говорят, что тот бахвалился попавшими к нему в руки секретами на приеме, организованном одним крупным банком в Лондоне. Там он нашел благодарного слушателя в лице теперь уже бывшего топ-менеджера немецкого банка Wirecard Яна Марсалека.

Это очень интересная фигура. Марсалек несколько лет руководил Wirecard — самым громким финансовым стартапом Старого света. В Европе, где и сейчас нередко приходится ехать в отделение финансовой организации, чтобы подписать бумажный чек, Wirecard позиционировался как платежная система нового времени: максимум удобства, минимум бумажек и волокиты. Кроме того, он активно работал с теми, кому в приличных офисах руки не подадут: порно-сайтами и онлайн-казино.

Правда, проверка временем показала, что под модной вывеской скрывалась финансовая пирамида. В какой-то момент Wirecard ушел в минус, и Марсалек не придумал ничего лучше, чем подделать отчетность. Акции банка продолжали расти в цене, вкладчики несли деньги, а сам Марсалек укреплял свою репутацию эффективного топ-менеджера. Но в конце концов правда выплыла наружу, и теперь Марсалека обвиняют в хищении почти 2 млрд евро. Он пустился в бега, установить его местонахождение немецкие правоохранительные органы не могут до сих пор.

На вопрос, зачем авантюристу формула боевого отравляющего вещества — журналисты не отвечают. Правда, не так давно по немецким СМИ прошла новость, якобы Марсалек скрывается в России, и не без помощи московских силовиков. Но зачем Москве покупать формулу созданного российскими же учеными вещества — еще большая загадка. Возможно, Марсалек уже стал очередной страшилкой из европейского фольклора нового времени, как легендарные «Петров и Боширов», которые и людей травят, и склады боеприпасов взрывают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Канцлер ФРГ помогала людям, укравшим $2 миллиарда

Как недавно выяснилось, один из чиновников канцелярии Меркель лично лоббировал интересы Wirecard (подробности)