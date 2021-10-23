Британского актера затравили в соцсетях за роль еврея-антифашиста

По фильму герой Марсана – еврей, лидер антифашистского движения

Британский актер Эдди Марсан заявил о беспрецедентном потоке оскорблений в свой адрес после сыгранно им роли еврея-антифашиста, участника подпольного движения, существовавшего в стране в 60-х годах прошлого века.

По фильму герой Марсана – еврей, лидер антифашистского движения «Группа 62», возникшего в 1962 году в ответ на возрождение в стране фашизма и антисемитизма.

Мини-сериал «Ридли Роуд», снятый корпорацией BBC, повествует о противостоянии евреев экстремистским группам, в частности, неонацистскому национал-социалистическому движению, появившемуся в то же время.

По заявлению создателей, фильм остаточно беллетризован, но, тем не менее, опирается на реальные события из истории Великобритании.

– Черт возьми, это какой-то беспредел! Все, что я сделал, это сыграл еврея, страшно подумать, что бы произошло, если бы я на самом деле был евреем, – написал Марсан в Twitter.

В подтверждение своих слов, актер приложил несколько скриншотов пришедших ему в личку сообщений, где его обвиняют в сочувствии к сионистам, продвижении идей апартеида и прочих грехах.

Ранее Эдди Марсан писал, что проблема состоит в том, что многие люди не видят в антисемитизме признаков расизма и склонны считать это проявлением борьбы с «мифической всемогущей еврейской организацией».