Внука британской королевы Елизаветы II раздражает мусор

Принц надеется, что его сын, когда повзрослеет, будет еще более активно участвовать в деле решения экологических проблем Фото: REUTERS

Чуть ли не все члены британской королевской семьи ни раз признавались, что озадачены проблемами окружающей среды.

Например, принц Уэльский Чарльз несколько раз встречался со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и обсуждал с ней вопросы защиты окружающей среды. Сын британской королевы в 2011 году даже возглавил британское отделение Всемирного фонда дикой природы, а в 2021 году запустил «зеленый» телеканал, на котором показывают документальные фильмы и научные программы об экологических проблемах нашей планеты и, в первую очередь, об изменении климата.

Старший сын принца Чарльза, герцог Кембриджский Уильям тоже является защитником экологии. Заботу об окружающей среде он называет важной и приоритетной для человечества. И учредил премию Earthshot Prize: ежегодно одному из номинантов вручают 1 миллион фунтов стерлингов, которые необходимо потратить на решение экопроблем.

8-летний сын Уильяма и Кейт Мидлтон, принц Джордж тоже пошел по стопам отца. Внук британской королевы рассказал, как его сына стал раздражать мусор, который он видит каждый день рядом со своей школой.

- Недавно Джордж вывозил с одноклассниками мусор со школьного двора, - рассказал принц Уильям. – Они очистили двор, но когда пришли в школу на следующий день, то очень удивились - территория снова была завалена пустыми бутылками, банками и бумагой. Мой сын возмутился такой вот способностью человечества практически мгновенно загрязнять окружающую среду.

Уильям объяснил, что, как отцу, ему приятно слышать от своего отпрыска подобные слова. Они означают, что Джордж начинает беспокоиться о будущем Земли и живущих на ней людях.

Принц надеется, что его сын, когда повзрослеет, будет еще более активно участвовать в деле решения экологических проблем.

- Природные ресурсы, окружающие нас, регулируют наш климат, наше психическое и физическое состояние, - объясняет Уильям. – Мы не должны пренебрегать этими ресурсами, наш долг – заботиться о планете и не приумножать ее блага. Если этого не делать, то наши дети лишатся будущего.