Геннадий Зюганов: В СССР никто не сомневался - надо или не надо прививаться. Мы одолели холеру, черную оспу, малярию

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Геннадий Андреевич, вчера на одном из телеканалов комментировали взлет пандемии (статистика по зараженным, по смертям) - и говорили, что, мол, коммунисты под красными флагами якобы выступали против вакцинации. Вот, дескать, вы отчасти тоже несете на себе ответственность за то, что ковид у нас опять разгулялся. Что бы вы на это ответили?

- Александр, не надо слушать всякие глупые досужие рассуждения.

- А как на самом-то деле?

- Мы давно заявляли, что надо обеспечить первичную профилактику, медосмотр, постоянную диспансеризацию. У нас в стране (речь об СССР. - А.Г.) была отработана лучшая в мире система Семашко (Николай Семашко, врач, один из организаторов советского здравоохранения. - А.Г.). ее изучала вся планета.

В свое время в Алма-Ате проходил всемирный форум, на котором был Альберт Гор, вице-президент США, их госсекретарь и прочие. И они все дружно говорили о том, что в СССР была лучшая система профилактики болезней, в том числе, речь шла о прививках, поддержке детей, всего остального. И это была рекомендована для всей планеты.

Мы - в 1950-х - первые в мире победили черную оспу. Тогда в Москве, за несколько недель, привили 6 с лишним миллионов человек.

А потом - и всю страну. И после этого за свои деньги - всю планету, вакцинировали людей даже там, где шла война - в Африке, в Афганистане. И это было величайшей победой.

Мы одолели холеру, черную оспу, малярию...

- Прививали поголовно, что ли?

- Это была нормальная практика. Никто не сомневался - надо или не надо прививаться. Врачи приходили в трудовые коллективы, в школы, сначала людей обследовали, делали всем прививки – и никаких вопросов на сей счет не возникало, потому что тогда доверяли советской медицине, заботе о простом человеке.

Угробила в своё время олигархическая система это здравоохранение

Мы тут вносили программу, 12 пунктов, говорили, что надо сделать для оздоровления нации. Давайте восстановим все лучшее, что было, и мир обобщал и учился у нас. Отказались. Мы говорили: нельзя за 3,5 процента расходной части бюджета вылечить и оздоровить страну, давайте увеличим. Отказались.

- Ну, и как же теперь быть? Сразу же не восстановишь то, что было тогда? А вы лично-то - привиты?

- Да. Я прививался еще в феврале, а спустя полгода сделал вторую вакцинацию.

У нас привился и Мельников, мой первый зам, и другой щас - Кашин, переболели многие, тяжело переболели.

- Выходит, вы не против прививок?

- Нет, конечно.

Но, когда тебя берут где угодно и под дулом: давай, прививайся!

- Ну, такого нет нигде.

- Это так - образно.

В принципе, это должно быть абсолютно добровольное дело. И я за то, чтобы сначала проверить, в каком состоянии человек, как он себя чувствует, нет ли у него заразы какой... И вот - когда вакцинация накладывается на хронику и все остальное - на грипп или еще что-то.

Поэтому, нечего тут сваливать с больной головы на здоровую.

- А почему так медленно у нас идёт вакцинация?

- Почему не хотят? Не доверяют властям.

- А где же сознательность граждан?

- Нельзя все сваливать на граждан. Должна быть постоянная система оздоровления населения, с заботой о детях, женщинах, стариках.

Надо возобновить и расширить профилактику, диспансеризацию.

Нельзя всю первичную медицину бросать на голодные бюджеты местных властей.

- А в Думе почему только 60 с небольшим процентов депутатов привились?

- И в Думе поэтому...

- Как вам меры Голиковой по борьбе с пандемией сейчас?

- Ну, у них меры пока одни – надевай маску, соблюдай дистанцию и подставляй руку для прививки. А как люди питаются...

Мы им тысячу раз говорили: сегодня прожиточный минимум должен быть 25 тысяч рублей. И где он, этот минимум? 13 с копейками. Разве этого достаточно для оздоровления нации?

А цены растут - и на продукты, и на коммуналку.

- Я понял, Геннадий Андреевич. Значит, в принципе у вас все привиты. А как вы себя чувствуете сейчас?

- Нормально. Трудимся...