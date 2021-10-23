Александра Бортич устроила скандал в такси и шокировала водителя странной колыбельной для сына

Не все считают Бортич звездой, перед которой необходимо пресмыкаться. И это может вызвать приступы ярости у актрисы

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» и фильма «Викинг» Александра Бортич на жизнь не жалуется. Получает, по данным режиссера Никиты Михалкова, под 200 тысяч рублей за съемочный день, регулярно снимается в кино, ведет богемный образ жизни, растит ребенка от сына депутата «Единой России» и передвигается бизнес-классом. При этом регулярно ходит на митинги и в интервью выражает недовольство происходящим в России (являясь гражданкой Белоруссии).

Конечно, Саше приятно, что уже в 27 лет на съемочной площадке все ходят перед ней на цыпочках и выполняют требования по первому щелчку пальцев. К такому сложно не привыкнуть. Однако не все считают Бортич звездой, перед которой необходимо пресмыкаться. И это может вызвать приступы ярости у актрисы.

— Меня только что высадил водитель такси, причем бизнес-класса, с ребенком, в дождь на Звенигородском шоссе, — сообщила в инстаграме ужасную новость Бортич. — Мы сели в машину, навигатор показывал нам 35 минут. Он сразу сказал, что мы будем ехать час, я очень мило с ним разговаривала, но он продолжал «негативить». [После ряда пререканий] он завершает поездку и говорит — все, мы приехали, вы выходите, вы не будете так со мной разговаривать, вы мне нагрубили. Что за повелительный тон?

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Казалось бы, и правда кошмар.

Молодую мать. С ребенком. На шоссе.

В дождь и снег.

Да еще и бизнес-класс.

Разумеется, резонансный эпизод тут же спровоцировал внутреннее расследование компанией такси. После чего в сети появилось объяснение от водителя. Из него следует, что ситуация складывалась чуть иначе.

— Я спросил сразу пожелания по маршруту, температуре, радио, — пишет водитель. — Предупредил, что поездка по навигатору займет 35 минут, но может быть и дольше, так как девятибалльные пробки, может даже час, в ответ Бортич очень раздраженно отреагировала, что «типа не надо тут...». Попросила включить сзади свет, что я и сделал. Через минуту, другую я спросил: «Могу ли выключить свет, так как водить некомфортно, и это дезориентирует?» И тут все началось... Сразу человек поменялся в поведении. Мне было заявлено, что они всегда ездят со светом, потому что ребенок засыпает иначе, и, сказано: «никогда никаких проблем не было, поэтому я предлагаю вам....» Короче, хотела сказать «заткнуться», но сдержалась... И далее разговор проходил с ее стороны в повелительном и высокомерном тоне.

Самое странное начало происходить, когда Бортич пыталась укачать ребенка. В качестве колыбельной, как поясняет шофер, актриса выбрала... песню про писю.

— Путь пролегал через Красную Пресню на Садовое кольцо, ее ребенок капризничал, она стала ему петь песенки про «писю», — сообщает пользователь, которого идентифицировали как того самого шофера, что вез скандальную актрису. — ДА ДА ДА! Распевала в полголоса: «пися пися пися!» Я озадачился, и, чтобы не слушать вопли ребенка под этот хит, надел наушники. Подъезжая в пробке к повороту на ул.1905 года Бортич привлекла мое внимание, я снял наушники, и она велела ехать другим маршрутом, через набережную, там якобы быстрее. Я пытался возразить, объяснить, что Яндекс всегда разводит маршруты, и там придется стоять весь Арбат, а здесь только до Садового пробка. Все это грубо прервалось фразой «Вас никто не спрашивает!» И тут я потерял на секунду контроль, и у меня просто вырвалось: «Все, девушка, я с вами больше никуда не еду, вы уже приехали». После небольших пререканий, типа «я ни на кого не орала, никого не оскорбляла» она стала собираться. Я сказал, чтобы не выходили, я сейчас СВЕРНУ К ТРОТУАРУ, но они пулей просто вылетели, не забыв сильно хлопнуть дверьми.

Водитель честно признался, что не знал, кого он везет, и поэтому не мог предположить, что поездка пройдет таким образом.

Глава координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков, который знаком с шофером, подтвердил, что объяснения верифицированы. Никаких нареканий со стороны компании «Яндекс» водитель не получил. Впрочем, и записи с видеорегистратора до сих пор не опубликованы. Если Александра Бортич уверена в правоте сказанного, то может смело подать жалобы в Ространснадзор, прокуратуру и правоохранительные органы.

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