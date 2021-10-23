Наше время или Взрослым вход воспрещен: что такое мотивация и как она работает

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания
В эту субботу на радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) подростки обсудят, что такое мотивация и как она работает (если работает)?
ведущие: Анджелина Трошина, Юлия Голдовская, Иван Ковнацкий,
помощник продюсера: Петр Безменов
спикеры программы: дети, родители и эксперты. Специальный гость студии — семейный психолог Анна Девятка
Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.
#ИнститутВоспитания #Институтдетства
Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»