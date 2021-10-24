Как звезды готовятся к дорогим вип-родам: Серябкина и Нюша собрали сумки в роддом

Ольга Серябкина на этой неделе прилетела из Австрии. Рожать решила в Москве. Фото: Instagram.com

У звезд все не так, как у обычных людей – по вип-прейскуранту. Рожать богатые и знаменитые предпочитают в элитных клиниках. Перед родами артистки путешествуют по заграницам и раздают интервью. Рассказываем о скором пополнении в звездных семьях и о ценах на элитные роды.

Серябкина живет на две страны

36-летняя экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина решила рожать в Москве. Первенец певицы родится, как и она сама, в год Быка. Уже зимой Ольга планирует отпеть новогодние заказники, а весной с мужем бизнесменом Георгием Начкебия устроит переезд в новый загородный дом в Подмосковье. Жить молодая семья планирует на две страны – Россию и Австрию, где у мужа Серябкиной тоже есть недвижимость. Супруг у артистки вполне обеспеченный мужчина, поэтому Ольга может себе позволить не переживать из-за коронавирусных отмен концертов – на уровне ее жизни это не отразится.

Релиз альбома певица перенесла с октября на февраль. Однако пропускать предновогодние заказники Серябкина не собирается и на днях сообщила: «Для меня очень важно оставаться в тонусе – с 24 декабря я возобновлю свою концертную деятельность. Сейчас в комфортном для себя режиме я продолжаю репетировать и заканчиваю работу над альбомом. Плюс до нового года планирую выпустить новый сингл».

А пока главные заботы звезды о себе и будущем малыше – Ольга отказалась от сладкого и любимой сырой еды. Набрала чуть больше 10 кг. На этой неделе Серябкина вернулась из Австрии в России, ездит работать на студию, в свободное время посмотрела сериал «Игра в кальмара». В Москву певица прилетела не случайно – рожать решила в элитной клинике на родине.

Серябкина с мужем заканчивает ремонт в новом доме. Фото: Instagram.com

Нюша подсела на йогу

31-летняя Нюша осенью станет мамой второй раз. В семье певицы и ее мужа предпринимателя Игоря Сивова родится сын. У супругов подрастает дочь – Серафиме-Симбе скоро три года. Нюша уверяет, что имя сыну они с мужем еще не придумали.

Артистка переносит беременность хорошо: сейчас улетела в Дубай, снимается в рекламе, ведет активный образ жизни. Нюша делится советами с беременными: «На эту беременность у меня есть своя, особенная схема уже привычная моему телу. Я катаюсь на Yamuna мячах, делаю спортивные тренировки, массаж и иногда хожу на аквааэробику. А еще особенно люблю йогу для беременных. Я убедилась, что уже на занятиях лучше выбрать индивидуального тренера, потому что много раз слышала, что во время групповых занятий зачастую не учитывают особенности каждой мамы». Дочь певица родила в США, поэтому поклонники предполагают, что Нюша может опять улететь в Майами.

Серябкина с мужем заканчивает ремонт в новом доме. Фото: Instagram.com

Тарасов оплатил жене вип-клинику

Жена футболиста и блогера Дмитрия Тарасова родит сына на днях. 27-летняя Анастасия Костенко, как и Нюша с Серябкиной, уже собрала сумку в роддом. До родов считанные дни. У 34-летнего Тарасова подрастают две дочери: трёхлетняя Милана и годовалая Ева. Спортсмен решил назвать мальчика Алексей. Тарасов оплатил роды жены в элитной подмосковной клинике Лапино. Настя спокойна: «Самый популярный вопрос – боюсь ли я рожать. Нет, я и в первый-то раз не боялась, второй - переживала, что до роддома не успею доехать. А в третий и это не страшно».

Дмитрий Тарасов оплатил роды жены в подмосковной частной клинике. Фото: Instagram.com

Цена вопроса

Средний ценник на вип-роды в Москве и в Майами практически одинаковый. Сейчас в Майами принимают наших рожениц в том числе доктора, которые раньше работали в столичных клиниках. Но роды в США обойдутся дороже на три – четыре миллиона рублей из-за расходов на перелет, аренду жилья, автомобиля и расходы на оформление документов (гражданство США новорожденному присваивается автоматически).

Роды в элитной частной клинике:

«Все включено» - от 400 тысяч рублей;

«Люкс» - от 990 тысяч рублей;

«Вип» - 1 миллиона 300 тысяч рублей.

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