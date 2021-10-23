Славянскую ТЭС на Украине остановили, а Кулеба грозится завалить Европу водородом

Славянская ТЭС остановлена из-за нехватки угля. Фото: Кадр видео

Первый звоночек про энергетический баланс Украины в новом отопительном сезоне - Славянская ТЭС остановлена из-за нехватки угля. Это не измышления какого-либо пропагандиста, а официально опубликованные в субботу компании "Укрэнерго". Остановлены оба блока ТЭС. Но проблемы не только у Славянской теплоэлектростанции, поскольку "Укрэнерго" сообщило, что на складах сейчас находится в 3,9 раза меньше сырья, чем необходимо, а на некоторых ТЭС топлива осталось на считанные дни.

Просто ужасная новость о зраде, когда настоящие верные сыны Украины торжествуют, неся наперевес перемогу Украины. Хорошо, что зрада еще маленькая, а если она вырастет? Тогда от перемоги не останется ровным счетом ничего. А она, мало того, что была уже настолько близка, что вытянутым мизинчиком можно было почти дотянуться, так их еще и несколько наклевывалось.

Первая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что вступление Незалежной в ЕС и НАТО – это лишь вопрос времени. Собственно, это всегда было вопросом времени, причем, очень неопределенного, та что тут Кулеба не внес никакой ясности. И по временным параметрам также. Но вот что касается функционала Украины, то тут пан Кулеба, мягко говоря, удивил.

- Я убежден, что в будущем Украина станет членом этих организаций. Они являются институциональным проявлением свободного мира, и Украина свою свободу и демократию защитила, - заявил глава МИД Украины и распушил свою фантазию. - Таким образом, это вопрос времени, когда она сможет нести полную ответственность за безопасность и процветание Европы.

Запомнили? Украина будет отвечать "за безопасность и процветание" всей Европы. неслабый замах, да? Я бы на месте Европы обеспокоился такими перспективами. Интересно, какие вещества появились в организме главного по внешней политике Украины перед этими высказываниями. Впрочем, он попробовал объяснить, что такая роль уготована Незалежной всей ее тридцатилетней историей независимого государства. Если вы думаете, что он хоть краешком упомянул развал экономики, катастрофу на востоке страны, демографические проблемы и т.д. – то глубоко заблуждаетесь.

- Последние тридцать лет для нас - период большого успеха. За эти тридцать лет Украина из бывшей советской республики превратилась в амбициозное европейское государство. У нас есть живая демократия, мы верим в демократические ценности, мы демократически формируем власть и радуемся свободе слова. Нашей силой является также гражданское общество, активно участвующее в общественной жизни, пользующееся правом на мирный протест, - перечислил Кулеба "достижения и успехи". - Когда мы оглядываемся вокруг Украины, на север и восток, то осознаем, что наше государство является оплотом свободы и демократии.

А основу для этого Украина внесет решающим вкладом в новую европейскую энергетику.

- ЕС определил Украину как приоритетного партнера в поставке этого нового типа энергии европейским потребителям. У нас есть ресурсы, политическое желание и амбиция сделать Украину ключевым поставщиком «зеленого» водорода в ЕС. Такие проекты уже запущены, и согласно оптимистичному сценарию, до 2024 года мы сможем запустить первые экспортные поставки, - заявил Кулеба на IV Форуме ассоциаций в Киеве в минувший четверг. Ну, тут бабушка даже не надвое сказала. Могут начать, а могут и не начать. А кроме оптимистичного есть и не такой оптимистичный, мягко говоря. Тем более, эксперты говорят, что имеющаяся инфраструктура совершенно не подходит для перекачки водорода куда бы то ни было. Слишком велики будут потери при транспортировке. А еще есть гигантские проблемы в производстве непосредственно водорода, чересчур, мол, затратный процесс. Но ведь решение транспортировать водород принято, значит, полдела сделано. Осталось только найти этот газ без цвета, запаха и вкуса, самый распространенный элемент во Вселенной. И последнее вселяет в украинское руководство настоящее вдохновение.

И ведь перемога была так близка, но тут Славянская ТЭС испортила всю картину блестящих перспектив будущей надежды и опоры Европы. а на подходе и другие электростанции.

Впрочем, даже не это главное в речах Кулебы. Мозги, ум, логика, здравый смысл – все это и другие составляющие должны отступить перед амбициями Украины. Он ведь и на этом форуме не забыл этого слова.

- Чтобы быть успешными завтра, мы должны охотно работать сегодня. Мы не боимся сделать шаг вперед на неизведанную территорию, - заявил Дмитро Кулеба и раскрыл секрет грядущего успеха. - Как я сказал ранее, одного слово, которое описывает международную политику президента Зеленского, это амбиция. Президент ставит очень амбициозные цели, но это единственный способ достигнуть больших амбициозных результатов.

Вы еще не поняли? Долой мозги, даешь амбиции! В конце концов, не получится с водородом, будут транспортировать сероводород. А что, тоже ведь горит, если поджечь, а уж с его производством на Украине точно нет проблем.

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