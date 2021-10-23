Данила Козловский показал подросшую дочь, живущую отдельно от него в Нью-Йорке

Данила Козловский и Ольга Зуева расстались в 2020 году. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актеры Данила Козловский и Ольга Зуева расстались в 2020 году, сразу после того, как у них родилась дочь Ода-Валентина. 33-летняя Ольга живет в США, а 36-летнийДанила – в России. Тем не менее, актер принимает активное участие в воспитании дочки и старается прилетать к ней при первой возможности. Вот и сейчас Козловский воспользовался перерывом в своем рабочем графике и улетел в Нью-Йорк, чтобы провести отпуск рядом с дочкой.

В Инстаграме звездный отец поделился кадрами своей прогулки с малышкой. Данила сводил дочь в парк, где она покачалась на качелях, устроил прогулку по городу и посетил вместе с ней кафе.

- Главное о Нью-Йорке в этом октябре, - подписал Козловский фото с дочкой на качелях и на прогулке в парке.

Козловский воспользовался перерывом в своем рабочем графике и улетел в Нью-Йорк, чтобы провести отпуск рядом с дочкой. Фото: Инстаграм.

За последние месяцы Ода-Валентина заметно выросла. Данила по-прежнему скрывает лицо дочери, поэтому поклонники увидели девочку только со спины. Нежность, с которой актер прижимает к себе дочку, умилила многих его подписчиков: «Папина радость!», «Бусинка», «Лучший рассказ о Нью-Йорке», «Сплошное мимими».

К слову, отпуск у актера получился незапланированным. Козловский серьезно повредил ногу, и из-за этой травмы он не сможет вернуться на сцену театра вплоть до декабря. В Малом драматическом театре отменили все спектакли с его участием.

За последние месяцы Ода-Валентина заметно выросла. Фото: Инстаграм.

Козловский и Зуева съехались и начали жить вместе в 2015 году. Поклонники актера были уверены, что Данила женится на Ольге. Однако вскоре после рождения Оды-Валентины (девочка появилась на свет в Нью-Йорке весной 2020 года) Козловский внезапно вернулся в Россию. Позднее актер публично признал свою вину в разрыве отношений, заявив, что Зуева не заслуживала такого отношения. Данила рассказал: он жалеет, что дочка теперь носит не его фамилию.

- Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко, но больше ничего говорить не буду, - признался артист.

Данила сводил дочь в парк, где она покачалась на качелях. Фото: Инстаграм.

По слухам, сейчас Данила встречается со своей коллегой по фильму «Чернобыль» Оксаной Акиньшиной. Говорят, именно из-за нее Козловский бросил Зуеву сразу после рождения дочери. Роман Данилы и Оксаны якобы разгорелся на съемках. А уже через несколько месяцев после рождения дочки Козловский отправился в отпуск в Турцию вместе с Акиньшиной. Сами актеры никаких комментариев по поводу своего предполагаемого романа не дают.

Между тем, как уверяет окружение артистов, их отношения вышли на новый уровень: Козловский и Акиньшина уже живут под одной крышей. А недавно они пришли вместе на свадьбу Романа Прыгунова – режиссера фильмов «Духless» и «Духless-2», в которых Данила сыграл главную роль. Гости вечеринки сняли видео, как Акиньшина и Козловский танцуют, обнявшись. Влюбленные выглядели очень счастливыми.