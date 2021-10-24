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В мире24 октября 2021 8:18

Президент США Байден установил антирекорд

Падение популярности президента США Джо Байдена стало самым стремительным за последние 76 лет
Юрий МАЙБОРОДА
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Джо Байден основательно разочаровал не только своих противников, но и тех, кто действительно отдал за него голоса в надежде на лучшее будущее

Джо Байден основательно разочаровал не только своих противников, но и тех, кто действительно отдал за него голоса в надежде на лучшее будущее

Фото: REUTERS

Популярность действующего президента США Джо Байдена среди сограждан за девять месяцев его нахождения у руля Белого дома рекордно рухнула – он потерял 11,3% поддержки населения. Это наибольший показатель со времен Второй мировой войны, согласно исследованию, проведенным Институтом изучения общественного мнения Gallup.

Падение популярности Байдена (с 56% до 44,7%) стало наибольшим, чем у десяти его предшественников, и побило рекорд Барака Обамы, который за первые 9 месяцев своего правления потерял 10,1% поддержки американцев.

Для примера, у Дональда Трампа этот показатель составил 4,4%, а вот Джордж Буш-младший за тот же период приобрел поддержку 13,1% избирателей.

В общем, похоже, что Джо Байден основательно разочаровал не только своих противников, но и тех, кто действительно отдал за него голоса в надежде на лучшее будущее.

В американских СМИ отметили, что быстрее всего падать популярность Байдена стала в июле, после того, как заболеваемость коронавирусной инфекцией вновь выросла, а стремительный вывод войск из Афганистана, очень похожий на бегство, привнес хаос во внешнюю политику США.

Ранее в администрации Байдена все проблемы с популярностью лидера списали, конечно же, на пандемию.

– Я считаю, страна сейчас проходит через многое. Люди по-прежнему живут в условиях угрозы COVID-19, это вызывает обеспокоенность и тревогу у многих. Даже те, кто одобряет методы борьбы президента с пандемией, все равно находятся под ее влиянием, – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе одного из последних брифингов.

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