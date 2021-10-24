Госдеп внес эмигрирующих в США россиян в список «бездомных национальностей»

В России с мая этого года фактически полностью прекращена работа консульского отдела посольства США Фото: REUTERS

Госдеп США официально объявил о переводе части дел из посольства США в России в Польшу – теперь получить иммиграционную визу можно будет в столице Польше, Варшаве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В связи с этим решением россияне-заявители на такую визу получили статус «бездомных», поскольку в России с мая этого года фактически полностью прекращена работа консульского отдела посольства США.

Некоторые СМИ решили, что все без исключения американские визы, включая туристические, студенческие и пр., россиянам теперь придется получать исключительно в Варшаве. Но сообщение Госдепа касается исключительно виз класса IV, т.е. иммиграционных.

Россия - далеко не единственная страна, граждане которой сталкиваются с проблемами оформления документов для переезда в США, например жителям Ирана для получения визы необходимо обращаться в американское посольство в Абу-Даби, Анкаре или Ереване, сирийцам приходится ехать в столицу Ливана, Бейрут, а жителям Венесуэлы необходимо будет добраться до колумбийской Боготы.

Знающие люди утверждают, что обращаться с заявлением никуда не нужно – все дела будут автоматически переведены из России в Польшу.

Кстати, посольство США в Варшаве уже в течение нескольких лет оформляет визы для граждан Белоруссии, однако, очень похоже, что для наших соотечественников все будет не так просто – в Польше уже заявили, что на данный момент в связи с пандемией нет возможностей для выдачи россиянам разрешений на въезд в страну для прохождения собеседования в посольстве США. Круг замкнулся.