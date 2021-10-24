Президент Турции выгнал из страны послов десяти западных стран

Турецкий лидер действует решительно, показывая, что не намерен оглядываться на кого-либо, когда отстаивает собственные интересы Фото: REUTERS

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган давно снискал славу брутального политика, который не стесняется делать жесткие заявления на международные темы и зачастую предпринимает весьма резкие действия против отдельных личностей или даже целых стран, неуважительно, по его мнению, относящихся к Турции. Но шаг, сделанный им в минувшую субботу, даже на этом фоне выглядит сверхрадикальным.

Эрдоган сообщил, что дал указание министру иностранных дел объявить персонами нон грата послов сразу десяти западных государств: США, Канады, Франции, Германии, Финляндии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Новой Зеландии. Президента Турции возмутило, что эти дипломаты выступили с призывом к Анкаре освободить известного турецкого правозащитника Османа Кавалу, которого власти подозревают в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Послов вызвали в МИД и обвинили во вмешательстве во внутренние дела. В присущем ему стиле Эрдоган дипломатические выражения не подбирал:

- Почему эти десять послов делают подобные заявления? Я сказал нашему МИД, что мы не можем себе позволить принимать их в нашей стране. Кто вы такие, чтобы давать уроки Турции?

Официально персонами нон грата руководителей посольств еще не объявили, но дали понять, что им пора собирать чемоданы. На Западе, по-видимому, настолько оторопели от субботнего демарша турецкого президента, что никакой внятной реакции из столиц десяти «проштрафившихся» государств пока не поступало. Госдепартамент США запросил у Анкары дополнительную информацию, а в МИД Германии смиренно заметили: «Мы приняли к сведению заявления президента Турции Эрдогана».

- Турецкий лидер действует решительно, показывая, что не намерен оглядываться на кого-либо, когда отстаивает собственные интересы, - прокомментировал ситуацию для kp.ru директор Центра по изучению Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

- Он все правильно рассчитал: Турция слишком важный игрок в одном из ключевых регионов мира, чтобы «обижаться» на нее, а тем более рвать отношения. Запад это понимает и мстить Анкаре не будет. Себе дороже выйдет. - Эрдоган очень болезненно относится ко всему, что связано с попыткой военного переворота в Турции пять лет назад, в результате которого он едва не погиб. И не может простить тех, кто, как он считает, рассматривался Западом в качестве альтернативы ему самому на посту президента. Османа Кавалу Эрдоган причисляет к таким людям, - отмечает политолог-востоковед Елена Супонина. - Поэтому турецкому лидеру очень важно дать понять населению своей страны, что он правит твердой рукой и не допустит новых посягательств на собственную власть. А с Западом потом договорится.