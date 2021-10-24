Вашингтон посчитал россиян «бездомными»

Белый дом причислил россиян к бездомным нациям. Фото: Shutterstock

Госдепартамент США опять неприятно удивил - разом поразил в правах самых обычных российских граждан. В Вашингтоне приняли решение причислить россиян, желающих получить американскую визу, к «бездомным национальностям».

В категорию с этим странным названием попадают жители тех государств, в которых нет консульского представительства США или наблюдается нестабильная политическая обстановка. Помимо России в списке значатся Венесуэла, Йемен, Куба, Сомали, Южный Судан, Эритрея, Ливия, Иран и Сирия. Мы угодили в скорбный перечень из-за того, что консульский отдел посольства США в Москве прекратил работу - у них не хватает персонала.

Кстати, дипломатическую войну еще при президенте Трампе начали сами американцы, десятками высылая сотрудников нашего посольства в Вашингтоне и закрывая российские консульства в других городах. Мы ответили зеркально, и закрыть прореху в своем штате американские коллеги не смогли. Как быть тем, кто собирается посетить США? Россиянам рекомендовано обращаться за визами в... американское посольство в Варшаве. Иначе, как издевательством, это новшество не назовешь.

То есть для начала надо получить шенгенскую визу, чтобы попасть в Польшу (прием документов на визу в США идет только в личном формате - с собеседованием, сдачей отпечатков пальцев и проч.). Придется потратиться на билеты и пребывание в Варшаве. И, на минуточку, - привиться одной из западных антиковидных вакцин, поскольку наш «Спутник V» и другие препараты в Евросоюзе высокомерно не признают. Уж не стоит и говорить, какое столпотворение будет царить в американском консульстве, когда к полякам добавятся и наши граждане.

И при этом посол США в России Джон Салливан на голубом глазу заверяет, что Вашингтон всецело привержен стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. Хотя только за последние несколько дней эти отношения сотрясли несколько визовых скандалов: на соревнования, проходившие в Америке, не смогли попасть наши спортсмены, ученые, имевшие приглашения на научные форумы, также лишились возможности принять в них участие. По мнению политолога Евгения Сатановского, «Вашингтон окончательно сдурел и отморозился».

«Это очень точно характеризует подлинную цену всем словам насчет «устойчивого развития отношений», «политической стабильности» и прочей чуши, которую американцы... в качестве лапши нового типа на уши вешают», - написал он в Telegram-канале «Армаггедоныч».