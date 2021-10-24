В Узбекистане выборы: явка рекордная и радостные лица

В Узбекистане проходят выборы президента. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

На часах еще не было и полудня по ташкентскому времени, а в урны для голосования уже больше чем на половину были заполнены бюллетенями. И к кабинкам стояла очередь. Прям натуральная.

Узбеки шли на выборы президента, как на праздник.

В первой половине дня весь город с паспортами в руках шел в сторону избирательных участков. Женщины в платках и пестрых халатах. Работяги прямо со стройки целой бригадой. Модницы на каблуках и с прическами. И у всех такая радость на лицах.

- Это еще что, вот раньше, до пандемии у нас и столы накрывались, и на карнаях сурнайях играли (Ну инструмент в виде огромной медной трубы). - Рассказывает избирательница, председатель маххали Хадиева Насиба Абдусаттаровна. Я встретила ее на избирательном участке, что в здании филиала нашего МГУ. – То есть народные гулянья были. Такие у нас традиции. А сейчас пандемия, ничего такого нельзя.

Избирательница, председатель маххали Хадиева Насиба Абдусаттаровна. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Маххали - это давняя узбекская традиция, что-то вроде местного самоуправления городских кварталов. С председателями, кассами взаимопомощи и прочими коллективными активностями. Очень влиятельный орган в Узбекистане, между прочим.

- А вы в своей маххале проводили агитационные мероприятия, призываю всех идти на выборы?

- Зачем? У нас итак все на выборы ходят. Заставлять никого не надо абсолютно.

- У вас не участок для голосования, а настоящий дворец! - искренне удивляюсь я. Огромный зал со вторым светом, кованными решетками и белым мраморным полом.

- Да. - Обводит глазами убранство Насиба Абдусаттаровна. - Но это вообще у вас. Участок же в здании филиала вашего российского вуза.

То ли потому что здание в самом центре Ташкента, то ли еще по каким соображениям, но как мне призналась сотрудница этой избирательной комиссии, за полдня их посетило более 60-ти самых разных международных делегаций. Она их всех старательно записывала в большую тетрадь в клеточку.

Посещаемость на избирательных участках бьет рекорды. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Ой, кого только не было! И турецкие, и европейские, и белорусские наблюдатели и журналисты. Смотрят, снимают, пишут. - Вздыхает она. - А вы откуда? Москва? Понятно. Можно вашу фамилию.

На эти выборы в Узбекистан и правда прибыло рекордное количество иностранцев. Журналистов аккредитовалось около 2000. Супер-современный и оснащенный по последнему слову техники медиа-центр не пустовал ни секунды. На огромных экранах он-лайн включения с разных участков (не со всех, камеры установлены только в 207 из 10 761). Все чиновники Узбекистана выступали на родном языке, я слушала из в синхронном переводе в наушниках.

А еще 20 международных организаций прислали сюда своих наблюдателей – ОБСЕ, ШОС, Содружество СНГ, Совет сотрудничества тюркскоязычных государств… Итого получилось 971 человек. Плюс местные наблюдатели от всех партий. Как школьники они сидели за столами на каждом участке, практически не шевелясь и даже как-то слишком внимательно наблюдая. Правда я не заметила ни одного из них ни блокнота ни ручки.

- От содружества СНГ прибыло в Узбекистан 162 человека, - сообщил глава миссии наблюдателей СНГ, председатель исполкома Содружества Сергей Лебедев. - Работаем мы с 29 сентября уже. А сейчас рассредоточились по всей стране.

Глава миссии наблюдателей СНГ, председатель исполкома Содружества Сергей Лебедев. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- И что? Есть проблемы? Что-нибудь увидели?

- Нет. Никаких нарушений. Все в рамках закона.

Сам Сергей Николаевич, как оказалось, родился и вырос в Узбекистане в городе Джизак. И в этот раз приехал туда в качестве наблюдателя. И родные места не узнал в хорошем смысле этого слова – город сильно вырос, много новостроек, и отели современные загородом. По Джизаком, как он рассказал, удивительной красоты природа.

- Я даже побывал в своей родной школе, там избирательный участок. Школа очень изменилась – новое двухэтажное здание, оснащенное по всем современным стандартам. Узбекские школьники свободно владеют компьютером, и знают несколько языков. Наряду с узбеком продолжают учить и говорить на русском, что очень приятно. Но и прекрасно знают и английский.

Что касается выборов и вообще политической борьбы, то у наших российских наблюдателей и европейских взгляд несколько разный. Насчет прозрачности и законности вопросов ни у кого нет, все отметили, что довольны ходом узбекских выборов. Однако, представители ОБСЕ уже анонсировали, что в их отчетах будет указано на отсутствие накала политической борьбы, неслышно голосов оппонентов, не видно активной оппозиции.

- Я на такое всегда отвечаю, что мы в 90-е годы этой борьбы столько нахлебались, такой накал был. Так что когда стабильно и мирно, мы только рады. И наоборот отметили, что в ходе этой предвыборной гонки не было черного пиара и войны компроматов. Все кандидаты интеллигентные люди с высшим образованием и не поливают грязью своих оппонентов. Их программы мы тщательно изучили. Что примечательно, все они нацелены на улучшение жизни людей в Узбекистане.

В Узбекистане всех ходят на выборы, никого заставлять не надо. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Простите за такой вопрос, но раз вы тут родились и выросли, наверное особенно как-то переживаете за Узбекистан?

- У меня жена из Украины. И я много работаю в Белоруссии. Так что переживаю я за всех. Очень больно смотреть на то, что происходит в некоторых странах СНГ. А за Узбекистан я сейчас очень рад, видно много позитивных изменений в стране. И, главное, в позитивном ключе сейчас развиваются отношения России и Узбекистана.

Студенты. После МГУ я заехала посмотреть, как все организовано в узбекский учебном заведении в Ташкентском экономическом университете, очень престижном заведении.

- В Ташкентском государственном, - поправляет меня студент. Мы болтаем, пока он стоит в очереди к бюллетеням. – Я только с четвертого раза сюда поступить смог. Сейчас на втором курсе.

- К вам в вуз приходили перед выборами? Агитировали?

- Да, рассказывали про партии. Так что мы в курсе всех программ.

Основные избиратели этого участка – студенты. Всего их в списках 2072. Уже до 12 проголосовало больше половины. Одни в мусульманских платках, другие в модных нарядах суперсовременного кроя. Такой пёстрый, молодежный винегрет.

- Многие пришли еще до открытия участка, - рассказывает зампредседателя комиссии Шохрух Баймурадов. – Причем 731 человек вообще впервые участвовали в выборах. Очень волновались. Но все прошло прекрасно.

Удивительно мне было, конечно, что бывают такие активные народы, который ни в коем случае выборы не прогуляют. Прямо какие-то образцово-показательные избиратели. Порог явки, для признания выборов состоявшимися, закрыли уже в 11:00. То есть всего через 3 часа после начала. В Ташкенте в воскресенье солнечно и тепло. Прямо лето. В Москве холодно и слякоть. И я с удивлением смотрела кадры очереди из избирателей у посольства Узбекистана - трудовые мигранты собрали гигантскую очередь. Как там посольство справится с таким наплывом? Ума не приложу.

Кандидаты:

Всего их на этих выборах 5. Но сразу стоит отметить, что по ощущениям на самом деле один - действующий президент Шавкат Мерзиёев. Он правит страной уже 5 лет и простой узбекский народ его политикой очень доволен. У кого я не спрашивала - от простых таксистов и продавцов до высокопоставленных чиновников - все отзывались о нем крайне положительно. Его избрали 88,6% голосов сразу после смерти Ислама Каримова. Скорее всего, после подсчета голосов результат будет таким же.

Максуда Варисова. Женщина, да. Врач по специальности. Начала свою карьеру еще в поселковом медпункте и доросла до заместителя председателя Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам охраны здоровья граждан.

Бахром Абдухалимов - доктор исторических наук, филолог востоковед, вице-президентом Академии наук.

Нарзулла Обломуродов. Представитель экологической партии. До того как возглавить политическую ячейку работал первым заместителем председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Алишер Кадыров. Филолог и экономист. Кандидат Демократической партии. В настоящее время осуществляет деятельность в должности заместителя Спикера Законодательной палаты.

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