Самоубийство жены, несправедливость с "Оскаром", отказы телеканалов: драмы умершего в забвении режиссера "Улиц разбитых фонарей"

2002 год. Александр Рогожкин получил главный приз на кинофестивале "Окно в Европу" за фильм "Кукушка". Фото: Юрия Белинского (ИТАР-ТАСС)

Новость о том, что режиссера "Улиц разбитых фонарей" и "Особенностей национальной охоты" не стало, большинство его друзей узнали их СМИ. В последние годы 72-летний Александр Рогожкин, на счету которого премии "Ника", "Золотой орел" и "Кинотавр", жил затворником и даже не отвечал на звонки. По сообщениям "Ленфильма", причиной смерти мэтра стала продолжительная болезнь. Однако, поговаривают, что здесь не обошлось без алкоголя, ведь последние 10 лет режиссер, чьих героев знает и любит вся страна, страдал от одиночества и невостребованности.

ОТЕЦ "МЕНТОВ" ОСТАЛСЯ В ТЕНИ

Несмотря на то, что Рогожкин снял порядка 30 картин, у публики он в первую очередь ассоциируется с сериалом «Улицы разбитых фонарей», фильмами «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки», которые стали настоящими кинохитами.

«Улицы разбитых фонарей» («Менты») - одна из самых долгоиграющих теленовелл на российском ТВ, но начиналось все с большим скрипом. Когда на заре 1990-х Рогожкин почти без денег, на коленке, снял первые серии, начальству телеканала-заказчика они не понравились. «Какие-то менты непонятные что-то расследуют. Что тут интересного? Рейтинга не будет», - заявили авторам. Так плоды трудов режиссера и сценариста (Рогожкин не только снимал, но и придумывал сюжет) отправились в стол на несколько лет. Лишь в 1997 году кассеты с первыми сериями выкупил другой телеканал.

«Улицы разбитых фонарей» («Менты») - одна из самых долгоиграющих теленовелл на российском ТВ Фото: кадр из фильма.

Абсолютно все актеры-"менты" после выхода сериала проснулись всенародными любимцами - по их словам, зрители принимали их не хуже героев-космонавтов. Однако, самого Рогожкина не узнавали в лицо даже на улицах родного Петербурга - очередь за автографами к нему не выстраивалась.

Впрочем, режиссера это вряд ли печалило. О своих картинах он говорит неохотно. Более того, Александр Рогожкин уверял, что ни одного своего фильма после выхода на экраны он так и не посмотрел.

"ОСКАР" ДВАЖДЫ ПРОШЕЛ МИМО

Мало кто знает, что Александр Рогожкин дважды мог побороться за победу на "Оскаре". Его фильм "Блокпост" о войне на Северном Кавказе, снятый в 1998 году, получил Главный приз «Кинотавра» и был одним из основных претендентов на то, чтобы представлять Россию на главной кинопремии. Но не сложилось. Когда наша оскаровская комиссия выбирала из двух картин - «Блокпоста» Рогожкина и «Молоха» Александра Сокурова, голоса разделились поровну. Но председатель, заслуженный кинематографист Элем Климов отдал предпочтение такому же заслуженному Сокурову, чья картина так и не была отмечена на "Оскаре".

Кадр из фильма "Блокпост"

Позже был фильм «Кукушка», который, по мнению критиков, оказался еще более очевидным претендентом на награду. Лента завоевала сразу пять призов на ММКФ и собрала целый ворох статуэток на российских и международных смотрах. Но в последний момент удача снова прошла стороной: внезапно было объявлено, что на «Оскар» отправится картина Андрея Кончаловского «Дом дураков». Как тогда происходил отбор делегата, неясно до сих пор.

Кадр из фильма "Особенности национальной охоты"

ЖЕНА ДАЖЕ НЕ ПОПРОЩАЛАСЬ

Александр Рогожкин 13 лет прожил с продюсером и монтажером Юлией Румянцевой. Но в начале мая 2011 года она погибла, совершив суицид: тело женщины нашли во дворе 14-этажного жилого дома в Санкт-Петербурге. Как рассказывал потом вдовец, всего за несколько месяцев жена сумела вогнать себя в глубочайшую депрессию. Красивая молодая женщина, как одержимая, носилась по врачам в попытке найти причины своего диагноза. Ее изводила невозможность иметь детей - за несколько лет до этого медики диагностировали Румянцевой бесплодие.

- Юля очень переживала, что у нас нет совместных детей, - рассказывал Александр Владимирович после ее смерти. - Она регулярно обследовалась на предмет онкологии, сдавала кровь и очень боялась, что что-нибудь найдут. Она на самом деле неважно себя чувствовала, жаловалось, что ее постоянно колотит и трясет.

В тот роковой день Румянцева вышла из дома около 14.00, перекинувшись парой слов с мужем.

- Она всегда хотела быть красивой, советовалась, как ей одеться. В этот раз, уходя, спросила, какую курточку лучше надеть, - вспоминал Рогожкин. - Я валялся на диване, читал нелюбимого ею Сорокина, сказал: "Одевайся по погоде". Она закрыла дверь и вышла. Господи, если бы я мог знать, почему жена совершила этот шаг?..

После трагедии в личной жизни режиссер замкнулся в себе и совсем перестал снимать: ни одна его картина больше не вышла на экраны.

Александр Рогожкин на съемках фильма "Кукушка" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"ПЕЧАЛЬНЫЕ ВРЕМЕНА, НО НЕ НУЖНО ПЕЧАЛИТЬСЯ"

Один из самых пронзительных текстов об уходе Александра Рогожкина написала в своем Фейсбуке кинокритик Ольга Шервуд, которая почти полвека была знакома с мэтром.

- Совершенно удивительный гениальный, удивительный, он был кошмарно недооценен, - отметила Шервуд. - ... В его фильмографии 14 больших игровых картин, шесть короткометражных и достаточно сериальных новелл. Заслуги Рогожкина перед родным кинематографом огромны. Он работал абсолютно во всех жанрах - от комедии до фантастики, от социальной драмы до притчи, от детектива до «хроники». Придумал новую для кинематографа команду героев, причем актуальных. Сочинил словосочетание «Особенности национального…», ставшее заголовками в газетах. Заложил стилистику первого отечественного сериала «Улицы разбитых фонарей»…

Кадр из фильма "Кукушка".

Кинокритик вспомнила, как 20 с лишним лет назад, когда Рогожкину исполнилось 50, он тихо отмечал день рождения в Доме журналистов бутербродами и показом двух собственных фильмов. Хотя такого автора следовало отметить "государственным приемом с вручением ордена и суперэлитарной тусовкой в интеллигентско-богемном кругу, и всенародным праздником на стадионе с морем спонсорской водки". Оказалось, что талантливый режиссер с тремя образованиями и редкой эрудицией совсем не нужен современной киноиндустрии.

Когда Рогожкину исполнилось 60, подруга Шервуд позвонила его поздравить.

- Работать для торгово-развлекательного комплекса не очень хочется, а то, что я делаю, не очень кому-то нравится, - с горечью признался ей режиссер. - Ведь сейчас денег на кино нет. А если есть - то на дешевое. Я от многого отказался - и сериалы предлагают, и совместные постановки… часто убожество просто. Идеи все вторичны, от нового все шарахаются. Еще лет шесть назад были продюсеры, которые зажигались, способны были даже на авантюры, а теперь странно боятся чего-то. Впрочем, так во всем мире. Общая болезнь. Печальные времена, но не нужно печалиться. Я считаю себя человеком, который реализовался процентов на 10 всего. Но даже не думаю, хорошо это или плохо: что есть - то есть, у других и того меньше...

В 2003 году Рогожкин получил премию "Ника" за лучшую режиссерскую работу в фильме "Кукушка". Фото Александра Яковлева (ИТАР-ТАСС)

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Дата похорон еще не назначена

От предыдущего брака у Александра Рогожкина есть двое взрослых сыновей: родной - архитектор Константин Филиппов и приемный - экс-президент ФК "Локомотив" Илья Геркус, которого с трех лет режиссер воспитывал как своего.

Геркусу, чьи контакты оказались в редакции, сайт kp.ru выразил искренние соболезнования.

- Спасибо. Когда состоится прощание, мы пока не знаем. Скорее всего, в среду. По панихиде в Союзе кинематографистов решат завтра, - ответил Илья Леонидович, отказавшись публично говорить об отчиме.