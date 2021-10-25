Анекдоты: Невеста была настолько некрасивой, что для ее выкупа пришлось нанять опытного менеджера по продажам

Читал на ночь статьи про военных роботов. Приснилось, что из военкомата пришла повестка моему роботу-пылесосу.
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Когда увидел с балкона, что угоняют машину соседа, я не растерялся, быстро и смело выбежал на улицу и припарковался на освободившемся месте.
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У вас течет кран? Сгорел утюг? Не работает компьютер?
Наша новая услуга: «Депутат на час» - ничего не починит, докажет, что все у вас хорошо, и оставит без денег.
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Объявление:
«Требуется няня. Ребенок спокойный, к компьютеру приучен».
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Если любому человеку, не объясняя, вручить Нобелевскую премию мира, в глубине души он будет знать - за что.
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Человек - как батарейка: есть плюсы, есть минусы. Может сесть.
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Зарубежные журналисты в споре с русскими обвинили их в том, что в России нет гендерного равенства, и заявили:
- В русском языке даже нет слова, обозначающего существо среднего рода!
- Неправда! - спокойно ответил наш. - Есть! «ЧУДИЩЕ ПОГАНОЕ»!
* * *
- Мы будем работать по наказам избирателей!
- Выполнять их просьбы и пожелания?
- Нет. Будем наказывать.
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Инстаблогер: «А сегодня я расскажу вам, что пол - это внизу, а потолок - это наверху!»
Поклонники в интернете: «Как верно сказано! Прям в точку! Так классно пишете! Очень жизненно».