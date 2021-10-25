Анекдоты: Невеста была настолько некрасивой, что для ее выкупа пришлось нанять опытного менеджера по продажам

Читал на ночь статьи про военных роботов. Приснилось, что из военкомата пришла повестка моему роботу-пылесосу.

* * *

Когда увидел с балкона, что угоняют машину соседа, я не растерялся, быстро и смело выбежал на улицу и припарковался на освободившемся месте.

* * *

У вас течет кран? Сгорел утюг? Не работает компьютер?

Наша новая услуга: «Депутат на час» - ничего не починит, докажет, что все у вас хорошо, и оставит без денег.

* * *

Объявление:

«Требуется няня. Ребенок спокойный, к компьютеру приучен».

* * *

Если любому человеку, не объясняя, вручить Нобелевскую премию мира, в глубине души он будет знать - за что.

* * *

Человек - как батарейка: есть плюсы, есть минусы. Может сесть.

* * *

Зарубежные журналисты в споре с русскими обвинили их в том, что в России нет гендерного равенства, и заявили:

- В русском языке даже нет слова, обозначающего существо среднего рода!

- Неправда! - спокойно ответил наш. - Есть! «ЧУДИЩЕ ПОГАНОЕ»!

* * *

- Мы будем работать по наказам избирателей!

- Выполнять их просьбы и пожелания?

- Нет. Будем наказывать.

* * *

Инстаблогер: «А сегодня я расскажу вам, что пол - это внизу, а потолок - это наверху!»

Поклонники в интернете: «Как верно сказано! Прям в точку! Так классно пишете! Очень жизненно».