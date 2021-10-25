Почему россияне не хотят вакцинироваться, стоит ли России спасать Европу от газового кризиса и о чем мечтает Ольга Бузова

1 место. «Проще всего написать какую-нибудь гадость»: Татьяна Буланова заступилась за Ольгу Бузову (слушать)

2 место. Ольга Бузова: Моя главная роль еще не сыграна. Я никогда не была в роли мамы (слушать)

3 место. Глава Россотрудничества Евгений Примаков: Возвращать людей в Россию надо не за счет любви к березкам, а давая рабочие места (слушать)

4 место. Почему россияне не хотят вакцинироваться (слушать)

5 место. Антипрививочники победили. Россия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса (слушать)

6 место. Солевая диета, «пинок в спину» и перегрузка: через что пришлось пройти Пересильд и Шипенко перед приземлением (слушать)

7 место. Почему Собчак лучше было бы молчать по поводу аварии (слушать)

8 место. Рок жив! Всего за два дня поклонники собрали 10 миллионов рублей группе ДДТ на запись альбома (слушать)

9 место. Вице-президент Сколтеха Михаил Гельфанд: Про «Спутник V» столько врали на старте, что у нормального человека возникает недоверие (слушать)

10 место. Европа замерзает. Стоит ли России спасать её от газового кризиса? (слушать)