Вопрос дня: Что вы думаете по поводу нового локдауна? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Локдаун невыгоден никому, но придется терпеть. Я эти меры воспринимаю как горькое лекарство. Надо - так надо. Я-то это легко обойду - могу работать из дома и с дачи, не выходя в свет. Ну а власти, надеюсь, откровенных глупостей делать не станут, вроде перекрытия парков желтыми лентами. Вот я позавчера сделал ревакцинацию.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Метеобюро Москвы:

- На моей работе локдаун отразится - я буду постоянно на связи. Вводимые меры должны прервать страшную цепочку коронавируса, который унес моего близкого человека. Хочется верить, что это подтолкнет людей к вакцинации. Я сама давно ее прошла. Для образованных людей необходимость прививок от ковида очевидна.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Пока население не поймет саму суть того, что без всеобщей вакцинации мы не поборем ковид, никакие локдауны не спасут. Когда достигнем 80% вакцинированных и все пойдет на спад - бог весть. Локдаун - давление на сознание людей. Когда согласно действуют и государство, и работодатель.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, фермер:

- А нашему населению, кажется, все по барабану. Наши люди уже ни во что не верят, страшно болеют и мрут от ковида, и многие вокруг считают, что такое положение дел - это норма. Надо действовать не запретами, а личным примером. Чтобы все в высших эшелонах власти привились - и показали людям, насколько это реально, насколько вакцина действенна.

Валентина САФРОНОВА, президент ассоциации российских флористов:

- А мы успели до локдауна провести конкурс юных флористов World Skills, где семилетние цветоводы со всех концов столицы соревновались в искусстве создания букетов под лозунгом «Зимняя сказка». А новый локдаун - это та же печальная история, что и полтора года назад. Когда полный холодильник цветов - дорогих цветов - будет выброшен на помойку у многих. Тысячи людей останутся без работы и без денег.

Сергей МАРКОВ, политолог:

- Локдаун - вынужденная мера. Жесткая, но справедливая. Ковид мягких мер не признает.