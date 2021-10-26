Сериал «Медиум»: Приходил вчера покойник, про убийцу рассказал

Анне ужасно повезло с мужем - ее способности его не пугают (Мария Порошина и Павел Трубинер). Фото: Россия 1

На канале «Россия 1» продолжаются «мистические сезоны». Вслед за «Тайной Лилит» про девушку-экстрасенса в эфир выходит сериал «Медиум» о домохозяйке с паранормальными способностями.

Петербурженка, сотрудница отдела кадров прокуратуры Анна Островская (Мария Порошина) просидела в декрете целых десять лет, в полной мере реализовав себя как мать - у нее с мужем (Павел Трубинер) три замечательные девочки. Анна занималась бы домом и детьми и дальше, но вот беда - ее мучают видения, причем и во сне, и наяву. Анна не слишком склонна к мистике, но постоянно видит жертв разнообразных убийц, взывающих о помощи. К счастью, муж, даром что ученый, с пониманием относится к проблеме Анны и убеждает ее, что она медиум, способный подключаться к информационному полю, которое, по его мнению, безусловно существует.

Анна не склонна к истерикам и привыкла решать проблемы, а не бежать от них. Она решает выйти на работу, надеясь, что в череде служебных хлопот ее как-то подотпустит. Ее берут в архив Следственного комитета Северной столицы. Способности вот так просто не скрыть, начальник (Сергей Степанченко) сначала в бешенстве - он думает, что у Ани крыша поехала или она дурочку валяет, но вскоре ее негласно привлекают к расследованиям самых кровавых и запутанных преступлений.

Сериал «Медиум» - это российский ремейк американского проекта 2005 - 2011 годов, собравшего кучу премий и выходившего на каналах NBC и CBS, c Патрисией Аркетт в главной роли. Наша интерпретация вышла не менее захватывающей. Сериалы про экстрасенсов часто портит чересчур пафосная, серьезная интонация. «Медиум», напротив, в меру ироничен, что делает его очень симпатичным. Вдобавок зло неизменно получает по заслугам, а все страшное в нем не слишком страшно - самое то для ежевечернего просмотра.

А в американском первоисточнике и до психушки с санитарами дошло (фото справа, в главной роли - Патрисия Аркетт). Фото: Кадр из фильма

Режиссер Елена Николаева считает, что образ Анны сильно отличается от американского оригинала - прежде всего «внутренней человечностью».

- Моя героиня - человек добрый, ранимый, доверчивый, но при этом очень любопытный и думающий, - объясняет Мария Порошина. - Она хочет всем помочь, но на ее пути множество препятствий. Это история про простых и честных людей, которые в определенных обстоятельствах проявляют себя максимально героически, с полным альтруизмом и желанием помогать друг другу.

Первый канал.

«Медиум».

С 25 октября,

понедельник - четверг, 21.20.

ЧТО ЕЩЕ?

На этой неделе продолжается сериал «Алиби» (Первый канал, понедельник - четверг, 21.30). Сценарист Решетников (Евгений Стычкин) продолжает скрывать от всех свое тайное агентство по обеспечению алиби неверным мужьям и женам. Тем временем рушится его собственная семья - жена (Ольга Сутулова) ему изменила. В новых сериях база клиентов «Алиби» становится достоянием репортеров, жена требует развода…

Также вас ждут дальнейшие приключения героини Елены Подкаминской в комедийном сериале «Жена олигарха» (СТС, понедельник - четверг, 19.00), где бывшая богачка сполна постигает все тяготы жизни в русской провинции.