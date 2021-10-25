В Индонезии нашли исчезнувший «золотой город»

За 300 лет своего доминирования над морскими торговыми путями, город накопил несметные богатства

Археологи в Индонезии заявили о находке сокровищ таинственно исчезнувшего города древнего малайского царства Шривиджая, некогда контролировавшего водные артерии Шелкового пути.

За 300 лет своего доминирования над морскими торговыми путями, город накопил несметные богатства, часть из которых стали обнаруживать рыбаки острова Суматра: местные жители регулярно находят на дне реки Муси всевозможные ценные предметы: кольца, серьги, золотые рукояти ножей и мечей, инкрустированные рубинами и изумрудами, статуи Будды и многое другое.

– За последние пять лет у нас появилось много необычных предметов. Монеты разных эпох, золотые и буддийские статуи, драгоценные камни – все, о чем можно было прочитать в «Синдбаде-мореходе», и что казалось выдумкой. Но все это реально, – приводит The Guardian комментарий британского археолога Шона Кингсли.

По мнению специалистов, на месте обнаружения ценных находок необходимо срочно начинать раскопки – в противном случае человечество рискует вновь потерять утраченную цивилизацию, и на этот раз навсегда.

Проблема в том, что найденные ценности просто продаются на местных рынках и в большинстве своем оседают в частных коллекциях или попадают в руки людей, не имеющих понятия об их реальной исторической стоимости.

В свое время Шариваджая был в буквальном смысле перекрестком торговых путей, а затем исчезли даже упоминания о нем. Археологи предполагают, что причиной гибели царства могла стать сейсмическая активность на острове или изменение русла реки.

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