Американская разведка прогнозирует скорые климатические войны

По мнению американских разведчиков, государства все чаще будут спорить о том, кто должен нести ответственность за негативное влияние на климат Фото: REUTERS

В США опубликован отчет, подготовленный офисом директора Национальной разведки, в котором говорится о росте в мире напряженности в связи с климатическими изменениями.

– Эти изменения будут представлять риск для национальной безопасности США, поскольку физические воздействия увеличивают и геополитические трения, – сказано в отчете.

По мнению американских разведчиков, государства все чаще будут спорить о том, кто должен нести ответственность за негативное влияние на климат, а также предъявлять друг другу претензии, касающиеся оплаты за внедрение новых технологий.

Кроме того, причиной войн между странами могут стать массы мигрантов, пытающихся найти более подходящее для жизни место – это может спровоцировать приграничные конфликты, способные перерасти в глобальные.

Начнется борьба за еще не освоенные ресурсы. Впрочем, по мнению специалистов, она уже идет, и примером тому служат споры об арктическом шельфе.

Климатические изменения могут привести и к внутренним конфликтам – прежде всего в тех странах, которые не смогут адаптироваться к переменам.

Не исключает американское разведсообщество и варианта с изменением русла рек в попытке государств изменить климатический расклад в свою пользу – нечто подобное уже проделывала Украина, объявившая «водную блокаду» Крыму.

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