У Нэнси Пелоси вслед за Байденом стали случаться провалы в памяти

81-летнюю мадам спикера все ставили в пример, как образец ясности ума в столь почтенном возрасте
Фото: EAST NEWS
Третий по значимости политик на американском политическом Олимпе – спикер Палаты представителей Конгресса США, демократка Нэнси Пелоси.
И если за президентом Америки Джо Байденом уже давно водился грешок – глава государства вдруг внезапно отключался во время общения с подчиненными или забывал имена и даты, то 81-летнюю мадам спикера все ставили в пример, как образец ясности ума в столь почтенном возрасте.
Но и у Пэлоси стали случаться провалы в памяти: во время интервью, которое она дала в минувшие выходные телеканалу CNN, мадам спикер забыла имя предшественника нынешнего главы государства – своего главного политического противника, 45-го президента США Дональда Трампа.
- Когда этот, как его там, был президентом, ну, когда республиканцы были у власти… - начала тянуть в прямом эфире Пелоси.
- Дональд Трамп, – пришел ей на помощь ошарашенный ведущий.
Это не первый инцидент такого рода в последние годы карьеры Пелоси. Так, недавно она перепутала Трампа с еще одним бывшим президентом США, Джорджем Бушем-младшим.
А в прошлом году Пэлоси вообще покусилась на самое святое для многих американцев имя: она назвала Джорджа Флойда, ставшего символом движения Black Lives Matter, Джорджем Кирби. Причем случилось это в ходе обсуждения законопроекта, который планировалось назвать именем теперь уже самого знаменитого американского наркомана и уголовника.
Справка КП: Джордж Кирби (1923-1995) – популярный американский темнокожий актер, певец и комик.
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