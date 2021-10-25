У Нэнси Пелоси вслед за Байденом стали случаться провалы в памяти

81-летнюю мадам спикера все ставили в пример, как образец ясности ума в столь почтенном возрасте Фото: EAST NEWS

Третий по значимости политик на американском политическом Олимпе – спикер Палаты представителей Конгресса США, демократка Нэнси Пелоси.

И если за президентом Америки Джо Байденом уже давно водился грешок – глава государства вдруг внезапно отключался во время общения с подчиненными или забывал имена и даты, то 81-летнюю мадам спикера все ставили в пример, как образец ясности ума в столь почтенном возрасте.

Но и у Пэлоси стали случаться провалы в памяти: во время интервью, которое она дала в минувшие выходные телеканалу CNN, мадам спикер забыла имя предшественника нынешнего главы государства – своего главного политического противника, 45-го президента США Дональда Трампа.

- Когда этот, как его там, был президентом, ну, когда республиканцы были у власти… - начала тянуть в прямом эфире Пелоси.

- Дональд Трамп, – пришел ей на помощь ошарашенный ведущий.

Это не первый инцидент такого рода в последние годы карьеры Пелоси. Так, недавно она перепутала Трампа с еще одним бывшим президентом США, Джорджем Бушем-младшим.

А в прошлом году Пэлоси вообще покусилась на самое святое для многих американцев имя: она назвала Джорджа Флойда, ставшего символом движения Black Lives Matter, Джорджем Кирби. Причем случилось это в ходе обсуждения законопроекта, который планировалось назвать именем теперь уже самого знаменитого американского наркомана и уголовника.

Справка КП: Джордж Кирби (1923-1995) – популярный американский темнокожий актер, певец и комик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От домохозяйки до Мадам спикер: Кто такая Нэнси Пелоси, дважды объявившая импичмент Трампу

Демократка в четвертый раз стала спикером Палаты представителей Конгресса (подробно)

Американские СМИ заинтересовались миллионами Нэнси Пелоси

Состояние спикера Палаты представителей растет как на дрожжах (подробно)