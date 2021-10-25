Игровой планшет Huawei MatePad T 10s — портал во Вселенную компьютерных игр

У цифрового поколения есть собственный вид спорта — компьютерные игры. Недавний триумф российской команды на чемпионате мира по Dota 2 с призовым фондом в 40 миллионов долларов яркое тому подтверждение. Видеоигры стали частью молодежной культуры. Поэтому появление новых специализированных игровых устройств пользователи всегда встречают с интересом. Тем более, что есть девайсы, не только мощные, но и компактные. Рассказываем, почему геймерам стоит приглядеться к игровому планшету Huawei MatePad T 10s.

Карманный кинотеатр

Разработчики тратят огромные усилия для создания тщательно продуманной игровой Вселенной. Huawei MatePad T 10s способен в полном объеме передать все аудио и видеоэффекты, которые по замыслу создателей должны произвести впечатление на пользователей.

Эффект звукового погружения, или иммерсивный звук, обеспечивает система двух симметрично расположенных динамиков с большой амплитудой. Технология Huawei Histen 6.1 делает звуковое пространство объемным и многоканальным, и вы кожей почувствуете, как воздух колышут супербасы. Магия волшебного концертного звучания рождается благодаря настройкам Harman Kardon, одного из мировых экспертов в области акустики высочайшего уровня.

Экран диагональю 10,1 дюйма с разрешением 1920×1200 пикселей удивит вас реалистичностью и невероятной детализацией картинки. Дисплей планшета воспроизводит 70% оттенков цветового пространства NTSC — золотого стандарта цветного телевидения. Фирменная технология улучшения изображения Huawei ClariVu оптимизирует цветопередачу, яркость и насыщенность, а алгоритм Super Resolution повышает разрешение видеоконтента. Пользователь получает качество воспроизведения, сравнимое с просмотром фильма в кинотеатре.

Высочайшая производительность

Заставить графику летать — с этой задачей при поддержке передовых алгоритмов обработки данных великолепно справляется 8-ядерный процессор Kirin 710А. “Зависший” герой, текстура карты, не успевшая прогрузиться за персонажем и прочие элементы страшного сна геймера — все это останется в прошлом. Плавная графика, бесперебойная работа в играх, быстрое переключение между приложениями – вот отличительные особенности Huawei MatePad T 10s. Несмотря на высокую производительность планшет не нагревается даже в режиме максимальной загрузки процессора благодаря продуманной системе охлаждения.

Многоуровневая защита зрения

Современный пользователь проводит за гаджетами много времени, поскольку в них заключены не только игры и развлечения, но и работа, учеба, поиск информации, покупки, социальные сети — в общем, вся повседневная жизнь. Поэтому разработчики предусмотрели четырехуровневую систему защиты глаз.

Умные алгоритмы Huawei MatePad T 10s, анализируя данные встроенных датчиков расстояния и степени освещенности, обеспечивают режим комфорта для зрения. Система автоматически регулирует яркость экрана, при недостаточном освещении включается темный режим: цвета становятся более мягкими и менее контрастными. Для тех, кто использует планшет для чтения, предусмотрен режим электронной книги. С помощью специально подобранных настроек яркости, резкости и насыщенности он имитирует на экране текстуру настоящей бумажной страницы.

Сертификат TÜV Rheinland подтверждает, что светофильтры экрана снижают излучение вредного синего цвета и защищают ваши глаза при длительном использовании планшета.

Премиальный дизайн и высокий уровень комфорта

Несмотря на широкий экран планшет Huawei MatePad T 10s не кажется громоздким. Его габариты: 240,2 мм в ширину, 159 мм в высоту и 7,85 мм в толщину. Эта компактность достигается за счет уменьшенных рамок и максимально увеличенной полезной площади фронтальной поверхности — экран занимает 80% панели.

Легкий (весит всего 450 граммов) и тонкий планшет, удобно держать в руках. Батарея емкостью 5100 мАч обеспечивает долгое время работы без подзарядки.

На планшете, как и на других девайсах Huawei, установлен магазин приложений AppGallery. В нем легко найти большинство популярных игр и получить подарки или скидки от разработчиков.

Свобода в выборе конфигурации

Создатели планшета проанализировали практику использования Huawei MatePad T 10s и выяснили, какие игры чаще всего закачивают пользователи (среди лидеров Standoff 2 и Minecraft — в них играют 21% и 20% владельцев планшета, соответственно). Кроме того, была представлена выборка популярных офисный приложений, а также инструментов для редактирования картинок и видео, аудио- и видеопроигрывателей.

На основании этих данных были разработаны несколько новых конфигураций планшета, чтобы пользователи могли выбрать нужный им объем памяти и технологию высокоскоростного интернет-доступа (LTE или Wi-Fi). Сейчас покупателям доступны следующие варианты:

Конфигурация (оперативная+внутренняя память) Технология интернет-связи стоимость

• 2+32 ГБ LTE – 16 990 рублей*

• 4+64 ГБ Wi-Fi – 16 990 рублей

• 4+64 ГБ LTE – 18 990 рублей

• 4+128 ГБ Wi-Fi – 18 990 рублей

• 4+128 ГБ LTE – 20 990 рублей

* Это первая конфигурация устройства, которая уже находились в продаже *

Новые версии планшета появятся в продаже в России с 26 октября.