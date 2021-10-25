Vittel вывел на рынок России бутылку, содержащую от 35% до 100% переработанного пластика

Этот запуск – очередной шаг в сокращении применения первичного пластика на пути к выполнению глобального обязательства «Нестле» – к 2025 году сделать 100% своей упаковки пригодной для переработки или повторного использования.

Отдавая предпочтение Vittel в бутылках из переработанного пластика, поклонники бренда выбирают не просто премиальную минеральную воду, но и минимизацию собственного «мусорного следа». rPET или переработанный ПЭТ, из которого изготовлены новые бутылки Vittel, создан из вторичного сырья и может быть многократно переработан и реинтегрирован в производство новых пластиковых изделий. Это отвечает принципам экономики замкнутого цикла и способствует переходу к принципам «безотходного будущего». Бутылка Vittel из вторичного пластика уже успешно дебютировала на европейских рынках. В России она стала одним из внедряющихся рецикличных упаковочных решений в сегменте питьевой и минеральной воды.

Марсиаль Роллан, Глава «Нестле» в регионе Россия и Евразия, сказал:

«В соответствии со своим глобальным обязательством ”Нестле” планирует сделать 100% упаковки пригодной для переработки или повторного использования к 2025 году, компания также стремится сократить использование первичного пластика на одну треть. Сегодня 89% всей нашей упаковки в России уже пригодно для переработки. Вывод на российский рынок бутылки Vittel, произведенной из переработанного пластика – это еще один пример наших действий, направленных на решение проблемы пластиковых отходов».

«Подтверждая глобальный тренд на осознанное потребление, российские покупатели все чаще интересуются не только продуктом, но и тем, как и во что он упакован, – комментирует Елена Федорова, Директор бизнеса Nestlé Waters в России. – На сегодняшний день переработанный пластик остается основной альтернативой первичному, и его использование позволяет нам предложить потребителям продукт, который бы удовлетворял растущий запрос на экологичность».

Компания уделяет большое внимание снижению влияния на окружающую среду в своей операционной деятельности и по всей цепочке поставок.

Новая бутылка Vittel, содержащая от 35% до 100% переработанного пластика, уже доступна на полках магазинов в России.

(1) За исключением крышки и этикетки.