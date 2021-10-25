Дрессировщица слонов стала победительницей фестиваля "Принцесса цирка" 2021

Дрессировщица слонов Анастасия Дементьева-Корнилова стала "Принцессой цирка". Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка
В Саратовском государственном цирке 24 октября назвали имена артисток, которые получили короны и звание "Принцесса цирка" 2021. На сегодняшний день фестиваль "Принцесса цирка" является единственным в мире, который подчеркивает роль женщин в цирковом искусстве. "КП" побывала на гала-концерте и узнала, как выбирали самых талантливых цирковых "принцесс".
За годы существования фестиваль "Принцесса цирка" стал значимым не только для артистов России, но и со всего мира. Он проводится с 2005 года крупнейшей цирковой компанией в мире "Росгосцирком". Основной площадкой конкурса стал Саратовский цирк. Пять лет назад фестиваль приобрел статус международного.
Дрессированные собаки не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка
- Участницы фестиваля "Принцесса цирка" удивили нас в этом году. Это и Анастасия Дементьева-Корнилова, которая из династии дрессировщиков слонов, она вышла в манеж одна с двумя слонихами, и выполняла крайне сложные и опасные трюки. Открытием стали воздушные гимнастки на волосах. Цирк, как известно, это искусство без фонограммы, поэтому участницы действительно удивляли. Цирковые номера с каждым годом все сложнее, но и зритель же меняется. Главное, что все участницы смогли приехать, несмотря на непростую обстановку в мире, и все номера были представлены, - сказал Сергей Беляков, генеральный директор Российской государственной цирковой компании.
В этом году бороться за золотую, серебряную, бронзовую короны и звание "Принцесса цирка" приехали более 20 представительниц из России, США, Кубы, Австрии, Германии, Италии, Эфиопии, Ирландии, Польши, Вьетнама, Украины, Монголии и Казахстана.
Специальный приз "Росгорцирка" получила клоунесса Наталья Майхровская. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка
- Зрители видят только парадную часть, только красоту, а сколько труда за кулисами. В Саратове провели отличную подготовку, благодаря которой состоялся этот праздник, - сказал Петер Фекете, госсекретарь по культуре Министерства социальных ресурсов Венгрии.
Первыми оценки цирковым артисткам дали зрители - три фестивальных дня жители Саратова и гости города смотрели выступления. Особый восторг и аплодисменты вызвали номера "Сломанная кукла" и "Анна Каренина", а также выступление обворожительных воздушных гимнасток на волосах Zero Gravity.
Девушки из дуэта Zero Gravity показали, как можно летать на волосах под куполом цирка. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка
- Выступление девушек с подкидными досками – это абсолютный восторг. Ранее мужчины только выполняли эти трюки, девушки делают впервые, но как же четко и эмоционально, - обсуждали зрители.
- А мне понравились слоны. Как можно научить животных стоять на шаре? - удивлялись в зале.
Дрессировщица слонов Анастасия Дементьева-Корнилова только для kp.ru раскрыла главные секреты работы со слонами. Как оказалось, впервые в слоновник Настя попала еще в младенчестве - дело в том, что вся ее семья занималась дрессурой слонов. История дрессировщиков Корниловых началась более 130 лет назад. Все их слоны с легкостью строят пирамиду, становятся на голову, танцуют, жонглируют, играют на музыкальных инструментах. Некоторые трюки занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Теперь с аттракционом "На слонах вокруг света" выступает Анастасия Дементьева-Корнилова.
Взять золотую корону фестиваля даже не мечтала гимнастка в петлях с хулахупом Александра Левицкая-Спиридонова. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка
- Чтобы слоны стали тебе доверять, нужно их любить, с ними ночевать, кормить их и убирать за ними. Только так животные влюбятся в человека, начнут слушаться и выполнять трюки. А главное - помогать, ведь если, например, Претти покачает головой, то я могу упасть с высоты. Но она очень осторожна и переживает, поэтому держит голову без движения и подставляет мне ногу, чтобы я комфортно спустилась на арену. У нас взаимная любовь, - рассказывает Анастасия.
- А что сказала ваша бабушка Нина Корнилова (прим. редакции - 95-летняя дрессировщица слонов), на счет трюка, когда на вас ложится слон? Вам самой не страшно?
- Это как раз про доверие животного и человека. Хотя я, конечно, понимаю, что слониха весит 3,5 тонны. Бабушка была против, ведь этот трюк никогда не выполняли женщины, я - первая.
Фантастический номер "Сломанная кукла" представила Уранбилег Ангараг из Монголии и завоевала бронзовую корону. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка
Драматичный номер, поставленный по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина" показал, как артисты меняют представление о цирке. Это синтез театра и цирка, это шоу, которое хочется пересматривать.
- Мы готовили номер к выходу более двух лет. Началось с того, что будет постановка со столом, потом были пошиты эксклюзивные костюмы, подобрали музыку. Я стала шаг за шагом вживаться в образ, перечитала "Анну Каренину", посмотрела кинопостановки. Впервые мы его показали в Твери. А на фестиваль нас поддержать приехали фанаты из других городов, которые "на ура" приняли нашу "Анну", - рассказала воздушная гимнастка, артистка "Росгосцирка" и "Королевского цирка Гии Эрадзе" Елена Мизенина.
Фестиваль привлек внимание зрителей разных возрастов. Если дети отдали свое первенство номерам с дрессированными слонам, собакам и попугаями, то молодежь прониклась драматичными номерами воздушных гимнасток, а старшее поколение поддерживало начинающих артистов.
- Чудесное выступление молоденькой украинки Амели Билык. Перспективная артистка. Как же четко она выполняла шаги на свободной проволоке, еще и с кольцами, - сказала Анна Николаева, зрительница.
На гала-концерте "Принцесса цирка" был аншлаг, детям больше всего понравились номера с животными и клоунами. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка
Взять одну из главных наград даже не мечтала артистка Большого Московского цирка, воздушная гимнастка в петлях с хулахупом Александра Левицкая, хотя она из цирковой династии.
- Представляю, как обрадуется мама, что я стала "Принцессой цирка". Стать артисткой я захотела в шесть лет. Мой прадед строил цирки, мама моя дрессировала коз, тетя одна из первых в мире выступала с таксами, - рассказала воздушная гимнастка Александра Левицкая-Спиридонова.
- Что для вас означает победа?
- Однозначно, это счастье. Получить корону приятно каждой девушке, но вообще я не люблю конкурсы, потому что это всегда волнение, а выступить хочется идеально. Мы все равны, цирковые участницы сильные. Фестиваль "Принцесса цирка" престижный на мировой арене. Я и раньше участвовала, но только сейчас смогла завоевать награду.
"Королевский Цирк Гии Эрадзе" удивлял балетными постановками, яркими костюмами и узнаваемыми образами. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка
КОНКРЕТНО
- Гран-при, звание "Принцесса цирка" - Анастасия Дементьева-Корнилова (Росгосцирк, Россия),
- Золотая корона - Александра Левицкая-Спиридонова (БМЦ, Россия), дуэт Zero Gravity (Ирландия, Австрия),
- Серебряная корона - Елена Мизенина (Росгосцирк, Россия), коллектив "Эхо мечты" (Росгосцирк, Россия), Амели Билык (Украина),
- Бронзовая корона - Виктория Ардисон (Италия), Анастасия Демидова (Казахстан), Уранбилег Ангараг (Монголия), Тху Хиен Нгуен (Вьетнам).
Коллектив на подкидных досках "Эхо мечты" заставил переживать весь зал, когда хрупкие артистки взлетали под купол цирка. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка