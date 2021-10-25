Дрессировщица слонов стала победительницей фестиваля "Принцесса цирка" 2021

Дрессировщица слонов Анастасия Дементьева-Корнилова стала "Принцессой цирка". Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

В Саратовском государственном цирке 24 октября назвали имена артисток, которые получили короны и звание "Принцесса цирка" 2021. На сегодняшний день фестиваль "Принцесса цирка" является единственным в мире, который подчеркивает роль женщин в цирковом искусстве. "КП" побывала на гала-концерте и узнала, как выбирали самых талантливых цирковых "принцесс".

Трюк со слоном и подкидные доски

За годы существования фестиваль "Принцесса цирка" стал значимым не только для артистов России, но и со всего мира. Он проводится с 2005 года крупнейшей цирковой компанией в мире "Росгосцирком". Основной площадкой конкурса стал Саратовский цирк. Пять лет назад фестиваль приобрел статус международного.

Дрессированные собаки не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

- Участницы фестиваля "Принцесса цирка" удивили нас в этом году. Это и Анастасия Дементьева-Корнилова, которая из династии дрессировщиков слонов, она вышла в манеж одна с двумя слонихами, и выполняла крайне сложные и опасные трюки. Открытием стали воздушные гимнастки на волосах. Цирк, как известно, это искусство без фонограммы, поэтому участницы действительно удивляли. Цирковые номера с каждым годом все сложнее, но и зритель же меняется. Главное, что все участницы смогли приехать, несмотря на непростую обстановку в мире, и все номера были представлены, - сказал Сергей Беляков, генеральный директор Российской государственной цирковой компании.

В этом году бороться за золотую, серебряную, бронзовую короны и звание "Принцесса цирка" приехали более 20 представительниц из России, США, Кубы, Австрии, Германии, Италии, Эфиопии, Ирландии, Польши, Вьетнама, Украины, Монголии и Казахстана.

Специальный приз "Росгорцирка" получила клоунесса Наталья Майхровская. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

- Зрители видят только парадную часть, только красоту, а сколько труда за кулисами. В Саратове провели отличную подготовку, благодаря которой состоялся этот праздник, - сказал Петер Фекете, госсекретарь по культуре Министерства социальных ресурсов Венгрии.

Первыми оценки цирковым артисткам дали зрители - три фестивальных дня жители Саратова и гости города смотрели выступления. Особый восторг и аплодисменты вызвали номера "Сломанная кукла" и "Анна Каренина", а также выступление обворожительных воздушных гимнасток на волосах Zero Gravity.

Девушки из дуэта Zero Gravity показали, как можно летать на волосах под куполом цирка. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

- Выступление девушек с подкидными досками – это абсолютный восторг. Ранее мужчины только выполняли эти трюки, девушки делают впервые, но как же четко и эмоционально, - обсуждали зрители.

- А мне понравились слоны. Как можно научить животных стоять на шаре? - удивлялись в зале.

Дрессировщица слонов Анастасия Дементьева-Корнилова только для kp.ru раскрыла главные секреты работы со слонами. Как оказалось, впервые в слоновник Настя попала еще в младенчестве - дело в том, что вся ее семья занималась дрессурой слонов. История дрессировщиков Корниловых началась более 130 лет назад. Все их слоны с легкостью строят пирамиду, становятся на голову, танцуют, жонглируют, играют на музыкальных инструментах. Некоторые трюки занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Теперь с аттракционом "На слонах вокруг света" выступает Анастасия Дементьева-Корнилова.

Взять золотую корону фестиваля даже не мечтала гимнастка в петлях с хулахупом Александра Левицкая-Спиридонова. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

- Чтобы слоны стали тебе доверять, нужно их любить, с ними ночевать, кормить их и убирать за ними. Только так животные влюбятся в человека, начнут слушаться и выполнять трюки. А главное - помогать, ведь если, например, Претти покачает головой, то я могу упасть с высоты. Но она очень осторожна и переживает, поэтому держит голову без движения и подставляет мне ногу, чтобы я комфортно спустилась на арену. У нас взаимная любовь, - рассказывает Анастасия.

- А что сказала ваша бабушка Нина Корнилова (прим. редакции - 95-летняя дрессировщица слонов), на счет трюка, когда на вас ложится слон? Вам самой не страшно?

- Это как раз про доверие животного и человека. Хотя я, конечно, понимаю, что слониха весит 3,5 тонны. Бабушка была против, ведь этот трюк никогда не выполняли женщины, я - первая.

Фантастический номер "Сломанная кукла" представила Уранбилег Ангараг из Монголии и завоевала бронзовую корону. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Синтез театра и цирка

Драматичный номер, поставленный по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина" показал, как артисты меняют представление о цирке. Это синтез театра и цирка, это шоу, которое хочется пересматривать.

- Мы готовили номер к выходу более двух лет. Началось с того, что будет постановка со столом, потом были пошиты эксклюзивные костюмы, подобрали музыку. Я стала шаг за шагом вживаться в образ, перечитала "Анну Каренину", посмотрела кинопостановки. Впервые мы его показали в Твери. А на фестиваль нас поддержать приехали фанаты из других городов, которые "на ура" приняли нашу "Анну", - рассказала воздушная гимнастка, артистка "Росгосцирка" и "Королевского цирка Гии Эрадзе" Елена Мизенина.

Фестиваль привлек внимание зрителей разных возрастов. Если дети отдали свое первенство номерам с дрессированными слонам, собакам и попугаями, то молодежь прониклась драматичными номерами воздушных гимнасток, а старшее поколение поддерживало начинающих артистов.

- Чудесное выступление молоденькой украинки Амели Билык. Перспективная артистка. Как же четко она выполняла шаги на свободной проволоке, еще и с кольцами, - сказала Анна Николаева, зрительница.

На гала-концерте "Принцесса цирка" был аншлаг, детям больше всего понравились номера с животными и клоунами. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Взять одну из главных наград даже не мечтала артистка Большого Московского цирка, воздушная гимнастка в петлях с хулахупом Александра Левицкая, хотя она из цирковой династии.

- Представляю, как обрадуется мама, что я стала "Принцессой цирка". Стать артисткой я захотела в шесть лет. Мой прадед строил цирки, мама моя дрессировала коз, тетя одна из первых в мире выступала с таксами, - рассказала воздушная гимнастка Александра Левицкая-Спиридонова.

- Что для вас означает победа?

- Однозначно, это счастье. Получить корону приятно каждой девушке, но вообще я не люблю конкурсы, потому что это всегда волнение, а выступить хочется идеально. Мы все равны, цирковые участницы сильные. Фестиваль "Принцесса цирка" престижный на мировой арене. Я и раньше участвовала, но только сейчас смогла завоевать награду.

"Королевский Цирк Гии Эрадзе" удивлял балетными постановками, яркими костюмами и узнаваемыми образами. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

КОНКРЕТНО

Кто завоевал главные награды фестиваля "Принцесса цирка" 2021

- Гран-при, звание "Принцесса цирка" - Анастасия Дементьева-Корнилова (Росгосцирк, Россия),

- Золотая корона - Александра Левицкая-Спиридонова (БМЦ, Россия), дуэт Zero Gravity (Ирландия, Австрия),

- Серебряная корона - Елена Мизенина (Росгосцирк, Россия), коллектив "Эхо мечты" (Росгосцирк, Россия), Амели Билык (Украина),

- Бронзовая корона - Виктория Ардисон (Италия), Анастасия Демидова (Казахстан), Уранбилег Ангараг (Монголия), Тху Хиен Нгуен (Вьетнам).