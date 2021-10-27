Пенсия без забот

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Пенсия - это важнейшая мера поддержки государством пожилых людей. Посвятив большую часть своей жизни работе и заботе о детях, так хочется на пенсии спокойно заняться собой. Поэтому важно выбрать банк, которому можно доверить свои финансы и не сомневаться в их безопасности. Но как выбрать тот, где будет достойный доход и другие, важные для пенсионеров льготы? «Комсомолка» нашла ответ на этот вопрос.

Льготы и привилегии

Люди старшего поколения умеют считать деньги, поэтому их выбор банка чаще всего осознанный.

Для клиентов, получающих пенсию в АО «Почта Банк», есть ряд привилегий.

Во-первых, на минимальный остаток средств на пенсионном счете начисляется до 7,5% годовых, а для новых клиентов действует постоянное предложение - повышенный процент при поступлении первой пенсии в Почта Банк.

Во-вторых, снимать деньги можно в банкомате любого банка страны: до 10 тыс. руб. в месяц без комиссии.

В-третьих, при оплате ЖКУ и других услуг в мобильном и интернет-банке, а также в банкоматах комиссия не взимается.

Для людей, живущих на пенсию, все перечисленное весьма существенно. Не зря эксперты рынка называют пенсионный продукт Почта Банка одним из лучших.

Повышенный кешбэк

Почта Банк каждый год совершенствует условия для пенсионеров. В этом году банк ввел новую акцию «Бонусы за покупки в категории «Супермаркеты». По ним будет возвращаться 5% потраченных средств. Для этого нужно подключиться к программе лояльности «Мультибонус» и получать кешбэк и за другие покупки:

• в аптеках - 3%,

• на АЗС, а также за покупки ж/д билетов, одежды и обуви - 3%,

• за все покупки - 1%.

Кешбэк начисляется в бонусах. Их можно обменять на рубли (1 бонус = 1 рубль) или потратить на покупку товаров в каталоге «Мультибонус». Те, кто уже участвует в этой программе, говорят, что в месяц им возвращается до 5 тыс. руб.

Два способа оформить пенсию

Этот процесс займет в Почта Банке всего 15 минут.

1. Посетить офис Почта Банка

Его офисы есть в 15 тыс. почтовых отделений страны, поэтому найти ближайшее нетрудно. Но лучше уточнить адрес на сайте pochtabank.ru

С собой возьмите: паспорт, СНИЛС и мобильный телефон.

Сотрудник банка откроет вам «Сберегательный счет» и поможет оформить заявление о доставке пенсии на него, а также передаст это заявление в Пенсионный фонд РФ. Кроме того, сотрудник бесплатно выдаст неименную карту «Мир», которой и будете пользоваться в дальнейшем.

2. Вызвать сотрудника банка на дом

Для этого нужно заполнить заявку на перевод пенсии на сайте pochtabank.ru в разделе «Пенсионерам» и дождаться звонка сотрудника банка, чтобы подтвердить встречу. Важный момент: придя к вам домой, сотрудник Почта Банка должен предъявить фирменный бейдж банка.

3. Если вы уже являетесь клиентом Почта Банка, оформить заявление на перевод пенсии можно в мобильном приложении или интернет-банке Почта Банк Онлайн, в разделе «Моя пенсия».

СПРАВКА «КП»

Уточнить адреса отделений банка и получить подробную информацию можно на сайте pochtabank.ru

«Сберегательный счет» - текущий счет с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток средств, находившихся на счете в течение календарного месяца. В рамках тарифа «Пенсионный»: на сумму от 0,01 до 999,99 руб. (включительно) - 0% годовых; на сумму от 1 000,00 до 49 999,99 руб. (включительно) - 3,5% годовых; на сумму от 50 000,00 до 1 000 000,00 руб. (включительно) по «Сберегательному счету» при совершении в предыдущем периоде квалифицированных операций на сумму до 10 000,00 руб. - 3,5% годовых; на сумму от 50 000,00 до 1 000 000,00 руб. (включительно) по «Сберегательному счету» при совершении в предыдущем периоде квалифицированных операций на сумму от 10 000,00 руб. - 5% годовых; на сумму от 50 000,00 до 1 000 000,00 руб. (включительно) для клиентов, впервые открывших Сберегательный счет с 01.08.2021, в течение первых 6 месяцев устанавливается повышенная ставка на 2,5% по всем тарифным планам; при сумме остатка от 1 000 000,01 руб. и выше: на часть суммы остатка до 1 000 000,00 руб. (включительно) - согласно вышеуказанным значениям для каждого тарифа для минимального остатка от 50 000,00 до 1 000 000,00 руб. (включительно) при совершении в предыдущем периоде квалифицированных операций на сумму от/до 10 000,00 руб.; на часть суммы остатка от 1 000 000,01 руб. и выше - 3,5% годовых. Условием применения тарифа «Пенсионный» является поступление на счет пенсионных выплат. Комиссия за выдачу средств, относящихся к отдельной категории, а также комиссия за выдачу средств, не относящихся к отдельной категории, при сумме выдачи не более 100 000 рублей в календарный месяц: в банкоматах и ПВН АО «Почта Банк» и банков группы ВТБ - 0%; в банкоматах и ПВН других банков по тарифу «Пенсионный» в пределах 10 000 руб. в календарный месяц - 0%, свыше 10 000 руб. - 1% от суммы (мин. 100 руб.). Комиссия за выдачу средств, не относящихся к отдельной категории, при сумме выдачи свыше 100 000 руб. в календарный месяц - 7,9% от суммы (мин. 100 руб.). ПВН - пункт выдачи наличных. Начисление бонусов осуществляется по программе лояльности «Мультибонус» (далее - Программа) c 01.02.2020 - бессрочно. Порядок начисления, использования бонусов, информация об организаторе - на pochtabank.ru. Начисление бонусов за покупки в продуктовых магазинах и гипермаркетах осуществляется в рамках Акции «Бонусы за покупки в категории «Супермаркеты» для пенсионных клиентов» в рамках Программы. Сроки проведения: с 01.06.2021 по 31.12.2021. Организатор Программы - АО «Почта Банк». Информация о полных условиях Программы и акций - на multibonus.ru и pochtabank.ru. Лицензия ЦБ РФ №650. АО «Почта Банк».

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