Bravo, pasta! Макароны с пользой для здоровья

Фото Pixabay

Сторонники здорового образа жизни не пришли к единому мнению, являются ли макароны «правильной» едой. Макаронные изделия относятся к сложным углеводам, снижают уровень вредного холестерина, снабжают организм клетчаткой, дают долгое чувство сытости, а энергетическая ценность сваренной пасты — всего 197 ккал на 100 г. С другой стороны, тарелка макарон с маслом и сыром, обильно политых сливочным соусом, не вписывается в концепцию здорового питания. Истина как всегда где-то посередине. Как же употреблять пасту, чтобы получить максимум пользы?

Как правильно выбирать изделия в магазине

Полезны для здоровья макароны, произведенные из пшеницы твердых сортов. На упаковке это может обозначаться как «группа А», «1 класс», durum, «пшеница твердых сортов», semola di grano duro. Варятся такие макароны 8–12 минут, это тоже должно быть указано на пачке. Если же за это время макароны превратились в кашу, значит, они были из обычной муки.

В последнее время набирают популярность макароны из цельнозерновой (обойной) муки. Это также отличный вариант, ведь для получения такой муки зерно мелют прямо в оболочке, сохраняя ценные витамины и минералы.

Чем больше белка в составе макарон, тем лучше. Минимум — 12 г на 100 г продукта.

Качественные изделия — гладкие, желтого или золотистого цвета, стекловидные в месте разлома.

Слишком белый цвет макарон, а также обилие разломанных частичек и крошек указывают на использование мягких сортов пшеницы — такой продукт лучше не покупать.

Если хотите попробовать макароны необычного цвета, прочитайте на упаковке, какой краситель использовал производитель. Берите только изделия с натуральными красителями — это свекольный или морковный сок, шпинат, чернила каракатицы.

Соблюдайте правила приготовления

На родине пасты, в Италии, принято готовить ее до состояния al dente. Это значит, что макароны остаются слегка недоваренными. Такой способ позволяет сохранить пищевые волокна, которые стимулируют перистальтику кишечника.

Варить макароны нужно в высокой емкой посуде с толстыми стенками, не жалея воды: 1 л на каждые 100 г. Профессиональные повара советуют солить воду до закипания, опустить изделия в сильно кипящую воду, а затем убавить огонь до среднего и перемешивать пасту во время варки.

Готовые макароны нельзя промывать водой, особенно холодной. Этим вы сразу уменьшите содержание витаминов в продукте. Подавать пасту на стол нужно с пылу, с жару, дымящейся.

С чем лучше сочетать?

Подавать макароны полезнее всего с овощами, грибами и морепродуктами. Заправлять — легким томатным соусом. Хороши и постные виды мяса: кролик, индейка, курица.

Точно не стоит есть макароны с жирными соусами на основе сливок, майонезом, более «тяжелым» мясом вроде свинины. Сыр также не лучшая добавка. Исключение составляют легкие сыры в умеренном количестве, например рикотта или нежирная брынза.

Стоит помнить, что даже «правильная» паста — блюдо не на каждый день. Ешьте ее 2–3 раза в неделю утром или днем, и макароны точно пойдут на пользу вашему здоровью и фигуре.