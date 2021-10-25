Россияне заплатили пошлины на 2 млрд рублей за посылки из-за рубежа в 2021 году

В целом, таможня к середине октября 2021 года собрала в доход государства более 5 трлн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году доходы государства от пошлин, взимаемых с посылок из-за рубежа, выросли на 60%, сообщила сайту kp.ru на Международном Таможенном форуме замглавы ФТС России Елена Ягодкина. На середину октября в бюджет перечислено более 2 млрд рублей от физических лиц и в связи с особенностью взимания (отложенный платеж) эта сумма будет еще увеличиваться.

- Средний платеж с посылки сейчас составляет 2500 рублей, - пояснила Ягодкина. – Эта сумма растет в связи с тем, что граждане стали более честно заявлять номинальную стоимость купленного товара, поскольку они более трезво оценивают риски и возврата товара, и претензионной работы.

По действующему российскому законодательству ввозными пошлинами облагаются только посылки на сумму более 200 евро. Они составляют долю всего 0,5% от всех посылок. Более 95% посылок из зарубежных интернет-магазинов приходят на сумму менее 50 евро и 4% - на сумму от 50 до 200 евро. Основной поток – порядка 90% всех отправлений – идет из Китая.

В целом, таможня к середине октября 2021 года собрала в доход государства более 5 трлн рублей, перевыполнив план, заложенный в законе о бюджете. Значительно превышены показатели как пандемийного 2020-го года (на 1,6 трлн рублей), так и докризисного 2019-го года (на 650 млрд рублей). Доля импортных пошлин в объеме 2021 года составляет 72% (3,3 трлн рублей в абсолютных цифрах).

- В связи с благоприятной мировой конъюнктурой нефтегазовые доходы бюджета в этом году фактически удвоились, - отметила Ягодкина.

Также растут доходы от экспорта продовольствия, в том числе в связи с введением экспортных пошлин на пшеницу и ряд других сельхозкультур. За время их действия в этом году государство получило дополнительные доходы на 156 млрд рублей.