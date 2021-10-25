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Политика25 октября 2021 13:10

Дмитрий Медведев сообщил, что «Единая Россия» голосует за бюджет развития России, за благополучие людей

Председатель партии поручил депутатам думской фракции партии поддержать проект главного финансового документа страны
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Несколько месяцев партия ежедневно работала с федеральным правительством над разработкой бюджета на 2022-2024 годы. ЕР имело несколько задач, которые были сформированы Посланием Президента, достижением национальных целей развития и обеспечением выполнения народной программы, напомнил Дмитрий Медведев, обращаясь к депутатам от «Единой России» в преддверии голосования за проект бюджета на ближайшие три года.

«И сегодня, когда фракции «Единая Россия» в Государственной Думе нужно принять решение по голосованию за бюджет, поручаю коллегам поддержать этот документ и сделать всё для его эффективной реализации, - пояснил председатель партии. - Поддержка семей с детьми, развитие здравоохранения, помощь регионам, защита и забота о каждом человеке и многое другое - это небольшая часть приоритетов народной программы. И мы добились, сделали всё, чтобы найти средства для решения обозначенных в программе задач».

Политик отметил также, что партия уже ведет работу с правительством по точечной доработке бюджета и готовит поправки по развитию сельских территорий, существенному увеличению средств на строительство региональных дорог, доступности авиасообщения, развитию социальной сферы и другим вопросам.

«По всем этим направлениям пройдет детальное обсуждение на площадке партии, с участием членов Правительства, депутатов, сенаторов и экспертов. Также поручаю депутатам нашей фракции на региональной неделе обсудить бюджет в регионах, с людьми, рассказать о ключевых задачах и направлениях. По итогам мы оформим поправки и дополним ими бюджет», - заключил Дмитрий Медведев.

Напомним, 30 сентября Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. «Единая Россия» работала над ним вместе с Кабмином в рамках нулевых чтений и формирования народной программы партии. Это позволило учесть в главном финансовом документе страны социальные обязательства и средства на выполнение поручений Президента, которые он дал в Послании и на Съезде «Единой России», а также выполнение национальных целей и нацпроектов. Бюджет 2022 года будет профицитным — его доходы превышают 25 трлн рублей.

Политика: В ВЕРХАХ