Переломный момент: почему хрупкость костей может быть опаснее рака и инфаркта

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Остеопороз – опасное состояние, но с приближением среднего и пожилого возраста угроза повышается. Особенно это касается женщин – после 45 лет они проводят в больнице из-за остеопороза больше времени, чем по поводу сахарного диабета, инфаркта миокарда и рака молочной железы.

В статье, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с остеопорозом, расскажем, откуда появляются проблемы с костной тканью и как их можно избежать или отсрочить.

Как развивается остеопороз

Для начала дадим определение остеопорозу. Это заболевание скелета, причиной которого является снижение прочности и нарушение строения костей. Кости становятся тонкими и хрупкими, что приводит к переломам.

Старение – один из основных факторов риска, но неправильное питание и вредные привычки способны значительно приблизить остеопороз. В отдельных случаях его диагностируют в 25 лет.

Хрупкость костей означает их ломкость. Одно из самых известных последствий остеопороза – перелом шейки бедренной кости при падении. Эта травма настолько же распространена, насколько и опасна – она способна надолго лишить подвижности, что может привести к ухудшению состояния сердечно-сосудистой системы и почечной недостаточности.

Основные факторы риска развития остеопороза:

1) Пожилой возраст – с возрастом теряется костная масса теряется;

2) Женский пол – женщины намного сильнее подвержены остеопорозу;

3) Высокий рост – выше 178 см для женщин и 181 см для мужчин;

4) Гормональный дисбаланс, в особенности менопауза у женщин – эстроген способен замедлять разрушение костей и стимулировать их регенерацию, и снижение его выработки может отразиться на состоянии костной ткани;

5) Малоподвижный образ жизни – при ходьбе и умеренных упражнениях повышается плотность костной ткани;

6) Низкая масса тела – в случае женщин риск развития остеопороза увеличивается, в случае мужчин снижается;

7) Курение – ведет к уменьшению плотности костной ткани и повышает вероятность переломов;

8) Чрезмерное употребление кофе – из-за кофеина в моче повышается содержание кальция, что может создать его дефицит;

9) Злоупотребление алкоголем – в большом количестве может способствовать «вымыванию» кальция из костей;

10) Нехватка витаминов и минералов.

На последнем пункте остановимся подробнее – это один из тех факторов, на которые можно повлиять достаточно легко. Благодаря родителям и рекламе многие с детства знают про роль кальция в укреплении костей, но кальций – лишь элемент взаимосвязанной цепочки.

Солнце, витамины и минералы

Без солнца кальций почти бесполезен. Все дело в витамине D – он синтезируется в клетках кожи под действием ультрафиолетовых лучей. Для нас это основной способ получать этот витамин – в пище он содержится в незначительном количестве.

Одна из основных функций витамина D критична для здоровья костей – он помогает «строительным материалам» нашего организма, кальцию и фосфору, всасываться в тонком кишечнике. Если организм «видит» дефицит, то нехватка кальция восполняется из костей.

Роль витамина D подтвердил эксперимент, проведенный одним из подразделений ВОЗ – специалисты сравнили действие витамина D отдельно и в сочетании с кальцием. Выяснилось, что один лишь витамин роли не сыграл, а совместный прием с кальцием привел к снижению частоты случаев перелома на 19%.

Возникает вопрос – при чем тут фосфор? Большая часть этого микроэлемента, которая попадает в наш организм через пищу, связывается именно с кальцием – это формирует каркас костей и зубов. Еще один элемент в уравнении здоровья костей – магний. Он не хранится в костях пассивно, а участвует в процессах роста и минерализации костей, стабилизирует костную ткань.

У здорового человека обмен кальция и фосфора находится в равновесии. Организм умеет регулировать содержание этих веществ, но «поломка» может стать причиной нарушения обменных процессов.

Например, при избытке фосфора количество кальция в организме снижается. В результате запускается кальцификация – макроэлемент откладывается там, где не должен, то есть в мягких тканях или органах.

Если же падает уровень магния, кальций «вымывается» из костей и переходит в кровь, откладываясь в виде солей на стенках сосудов, в мышцах, суставах и внутренних органах – немного позже мы еще затронем эту тему. При восстановлении нормального уровня магния кальциевые отложения растворяются, а избыток кальция выводится из организма или усваивается в костях.

Тонкости приема

Польза кальция в профилактике остеопороза не означает, что нужно налегать на сыр, молоко и содержащие кальций добавки. Неумеренный прием может спровоцировать гиперкальциемию и кальциноз – состояния, которые вызывает избыток кальция в организме.

При гиперкальциемии в сосудах, печеночной и почечной ткани образуется кальциевый осадок, что делает их ломкими. При кальцинозе в мягких тканях или органах откладываются соли кальция – для наглядности вспомните вид известкового налета на чайнике.

Иногда даже регулярные прогулки на свежем воздухе и достаточность витамина D не приносят эффекта. Проблема может заключаться в синдроме мальабсорбции – кишечник плохо всасывает как сам витамин, так и кальций вместе с фосфором. Еще одна вероятная причина – нарушение одного из этапов метаболизма витамина D из-за заболеваний печени.

По этим и другим причинам идея поддерживать свой организм приемом витаминов без консультации со врачом и прохождения анализов может лишь навредить.

Анализы для профилактики

Заметить нехватку витамина D, кальция или фосфора важно вовремя – это позволит принять профилактические меры до развития опасных состояний и позволит проконтролировать содержание витамина и микроэлементов как при обычном режиме питания, так и при спортивном и при диетическом.

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