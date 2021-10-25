Российскую таможню хотят заменить искусственным интеллектом

Владимир Путин встретился с руководителем ФСТ Владимиром Булавиным. Фото: Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В День таможенника Владимиру Путину рассказали, как машины в будущем заменят живых людей при оформлении грузов.

- Мы привлекли на таможенную службу искусственный интеллект для цифрового анализа снимков инспекционно-досмотровых комплексов, - рассказал во время встречи с президентов в Ново-Огарево Булавин.

Глава таможенной службы добавил, что сейчас его ведомство учит этот самый искусственный интеллект распознавать фотографии. «12,5 тысяч – это вся товарная номенклатура, поэтому компьютер сначала нужно обучить различать каждую товарную партию, с тем чтобы он это все запомнил и потом смог работать самостоятельно по анализу получаемых снимков», - объяснил чиновник.

Поясним, о чем вообще идет речь. Контейнеры с грузом при пересечении границы просвечивают рентгеном. Полученные снимки надо сравнить с таможенной декларацией. Чтобы не получилось, что по бумагам везут одно, а на деле – другое. Вот эту работу – сравнение реальных снимков с заявленным грузом – и хотят поручить машине. В теории, это сделает прохождение таможни более быстрой и точной.

А пока ФТС и без искусственного интеллекта неплохо справляется. Денег служба приносит в бюджет даже больше, чем ожидалось.

- В этом году нами в федеральный бюджет за девять месяцев перечислено 4,8 трлн. рублей. Прогнозное задание перевыполнено на 133%: мы на 1,2 трлн. рублей перечислили в бюджет больше, чем это предусмотрено прогнозным заданием, - рассказал Булавин.

- В этом году сколько в бюджет направите? – уточнил Путин.

- 1,2 трлн. у нас имелось по девяти месяцам сверх прогнозного задания. Если нам не изменят прогнозное задание в ближайшее время, то я думаю, что будет к этой сумме также прибавление, - ответил главный таможенник

- Сейчас правительство услышит и скорректирует, - заметил президент.

Булавин отчитался, что за первые девять месяцев года российский товарооборот вырос на 35% по сравнению с тем же периодом 2020-го. Не удивительно, если вспомнить, как просела торговля в начале пандемии.

- Товарооборот составляет 540 млрд. долларов. Экспорт у нас составляет 310 млрд. долларов, импорт – 230 млрд. долларов, - уточнил Булавин.