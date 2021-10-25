Наши платные дороги хотят сделать европейскими. По тарифам за проезд

Минтранс предлагает поднять тарифы на проезд по платным автодорогам в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минтранс предлагает поднять тарифы на проезд по платным автодорогам примерно на 40-70%. Для легковых автомобилей потолок платы может увеличиться с максимально возможных сейчас 3,65 руб. за километр до 5 руб. для уже действующих и реконструируемых трасс. И до 8 руб. - для новых. Такие цифры приводятся в проекте постановления правительства, который проходит сейчас этап обсуждения.

Как говорится в пояснительной записке, нужно ускорять строительство новых трасс, а для этого требуются дополнительные внебюджетные средства. Их и предлагается получить из карманов автомобилистов.

Расчеты приведены такие. Сейчас средняя стоимость проезда по российским платным автодорогам — 2,65 руб. за км. Это на 35,5% ниже средней платы на европейских автодорогах с поправкой на паритет покупательской способности (то есть разную покупательскую способность валют). На основе этого авторы проекта и предлагают пропорционально повысить потолок платы до 5 руб.

Кто уже запутался, схема тарифообразования такая: для каждой платной дороги тарифы устанавливаются в индивидуальном порядке, но максимально возможная плата для каждой категории транспортных средств закладывается в постановлении правительства: меньше брать за проезд можно, больше - нет.

Откуда тогда взялись 8 руб. для новых дорог? А это «в связи со значительными характерными для вновь создаваемых объектов дополнительными затратами, в том числе на выкуп земельных участков, переустройство инженерных коммуникаций» (цитата из пояснительной записки). А также «расчета средневзвешенной величины экономии», которую получат пользователи этих новых дорог. В частности, приведен пример обходов г. Балашихи и г. Ногинска в рамках строящейся автомобильной дороги М-12 Москва – Нижний-Новгород – Казань. По утверждению авторов записки, в часы пик пользователи этих дорог выигрывают 8,12 руб. с километра — исходя из средней заработной платы в Московской области (имеется в виду, что, проводя время в пробках, мы теряем в деньгах).

Тем временем автоэксперты предостерегают, что повышение платы может привести к тому, что платные дороги — за исключением пары подмосковных — окажутся полупустыми. И вместо притока денег на новые проекты может случиться отток.

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