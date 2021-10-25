Ура, ковикулы! Спрос на авиабилеты по России в нерабочие дни подскочил в полтора раза

Станут ли введённые в столице нерабочие дни «ковикулами», когда все кто может едут и летят из Москвы? На море, в Питер, в лес, на дачу? И да, и нет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Станут ли введённые в столице нерабочие дни «ковикулами», когда все кто может едут и летят из Москвы? На море, в Питер, в лес, на дачу? И да, и нет.

С одной стороны, спрос на туры и авиабилеты и правда вырос.

С другой, многие любители путешествий и так планировали поездки на первую неделю ноября, ещё не зная об ограничениях - у школьников в это время каникулы, а у взрослых изначально было четыре выходных подряд по случаю Дня народного единства, про них знали давно.

С третьей, есть люди, которых новые ограничения, наоборот, заставили отказаться от поездок. И не только по причине заботы о здоровье, но и потому, что во многих популярных у туристов регионов тоже ограничения. В Крыму, например, с 25 октября для заселения в отель нужен и QR-код о вакцинации либо перенесённом заболевании, и ПЦР-тест (не либо - либо, а то и другое обязательно. При этом никуда не делся крымский частный сектор, где никаких справок не просят). В Санкт-Петербурге бары и рестораны закрыты, а музеи и театры пускают по QR-кодам.

Там или иначе, а спрос на авиабилеты по России после новостей о введении в Москве нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, вырос внушительно - в полтора раза. Об этом «КП» эксперты рассказали сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Возвратов при этом тоже стало больше, чем обычно.

Куда летят те, кто все же летит? Самые востребованные маршруты по России - в Москву из других городов, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Тюмень. Понятно, что не все пассажиры - это туристы, многие летят по делам, к родственникам, на свою малую родину на время каникул и так далее.

О том, что московские ограничения все же заметно повлияли на планы потенциальных путешественников, говорит и рост цен на авиабилеты. Средний чек за перелёт в Симферополь сразу подскочил на 26%. Теперь желающие слетать в Крым на нерабочие дни выкладывают в среднем 6650 рублей за билет в одну сторону. А до объявления ограничений полёт в те же даты стоил 5250 рублей. Билеты в Санкт-Петербург подорожали на 29%, в Сочи и Калининград на 12%.

Впрочем, многие обойдутся без авиабилетов - поедут на поездах или своих автомобилях в подмосковные загородные отели, города Золотого кольца, коттеджи Карелии и Валдая. В суперпопулярном Суздале, например, на нерабочие дни в Букинге забронированы 89% номеров в отелях и частных апартаментов.

Похожая картина со свободными местами и в отелях Египта, признают в Ассоциации туроператоров России. Спрос на первую неделю ноября ажиотажный.

- Объявление ограничений в Москве и регионах еще больше подстегнуло спрос, и продажи туров на египетские курорты на период ноябрьских праздников превзошли ожидания туроператоров: почти все места на рейсы на курорты Красного моря в этот период распроданы. В первую очередь, туристы активно бронируют дорогие объекты размещения, также востребованы отели средней ценовой категории, - делится подробностями исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

ВСЕ ПО ПЛАНУ?

Что изменилось после продления ноябрьских выходных

41% буду работать, как и планировал

31% буду сидеть дома, как и собирался

12% буду путешествовать по России

7% хотел сидеть дома, но теперь обязательно уеду

5% поеду за границу

4% были планы путешествовать, но теперь останусь дома.

По данным опроса, проведённого сервисом поездок и путешествий Туту.Ру