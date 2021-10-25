Необходимая каждой «Книга Вдохновения»

Кажется, Дарье Левиной удалось создать именно такую книгу-альбом - атмосферную, впечатляющую, подвигающую на домашние чудеса

Не так давно у каждой уважающей себя девушки была книга, которая помогала ей жить. Как правило, в ней были собраны проверенные временем кулинарные рецепты, советы по домоводству, философские мысли на все случаи жизни, планы… Подобная книга сопровождала женщину всю жизнь, помогая в самых разных ситуациях.

Кажется, Дарье Левиной удалось создать именно такую книгу-альбом - атмосферную, впечатляющую, подвигающую на домашние чудеса. И название у новинки очень точное - «Книга Вдохновения». В ней Дарья с удовольствием делится простыми и доступными способами, как сделать свой дом еще более уютным при помощи нехитрых приемов.

«Книга Вдохновения» - это не только простые рецепты на все случаи жизни, советы по стилю, а также еще и масса рекомендаций с почти пошаговыми инструкциями, чем таким поднимающим настроение заняться в самое разное время года. С таким «путеводителем» каждый сезон будет насыщенным, ярким и… долгожданным.

На Пасху Дарья предлагает красить яйца необычными натуральными красителями. Летом украшать вышивкой крышечки для варенья и делать библиотечные свечи, а зимой мастерить милые веночки из лесных орехов для украшения интерьера и гирлянды из сушеных апельсинов.

У книги, без преувеличения, потрясающее оформление. Иллюстрации будто бы переносят читателя в эстетику ушедших эпох и, конечно, вдохновляют на творческие подвиги.

Подробнее:

https://shop.kp.ru/Kniga-vdohnoveniya-Sezonnie-recepti-stil-i-idei-domashnego-dekora-na-kajdoe-vremy-goda-797194.html

https://www.labirint.ru/books/822390/