Несмотря на эпидемиологические ограничения, на Урале прошел крупный музыкальный фестиваль

Завершился фестивальUralMusicNight. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершился фестивальUralMusicNight. Мероприятие должно было проходить в формате COVID-free, однако многие пользователи делились в соцсетях негативными впечатлениями от организации.

На концертные площадки пускали ограниченное количество посетителей. «Счастливчикам», оказавшимся у сцены, пришлось отстоять огромные очереди.

«Ни масок, ни социальной дистанции»» – сетовали екатеринбуржцы в социальных сетях.

«Работать нельзя — ввели выходные. А развлекаться в самый раз. Просто пляски на костях!» – подобные комментарии можно найти в Сети. Другие пользователи отвечают: «Ночь музыки только для привитых и переболевших! Не вакцинировались — сидите дома и смотрите онлайн-трансляцию!»

В этом году хедлайнерами фестиваля стали рок-музыкант и продюсер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, Billy's Band, популярные среди молодежи IOWA и Клава Кока. Участвовали также поп-группа «Мираж», «Запрещённые барабанщики», «Каста» и многие другие. Моргенштерн не стал участвовать в UralMusicNight. Вероятно, артист не захотел подвергать риску жизни своих поклонников, поэтому не прилетел в Екатеринбург. Напомним, что в Иркутске, при стоимости билета равной месячной зарплате горожан, зал был битком. У Моргенштерна огромная армия почитателей и его выступление в Екатеринбурге могло стать настоящим событием сезона. Но рэпер не поступился своими моральными принципами.

Не обошлось и без политических эксцессов. Известный музыкант родом из Екатеринбурга Вадим Самойлов раскритиковал «Ельцин Центр» во время проведения UralMusicNight: «Вот что хочу вам сказать, дорогие мои земляки. Какие-то мы здесь, не все, но есть тут борзые, тупорылые. Я болею за то, чтобы их здесь не было. Вот этих тупорылых, которые либеральные такие. Кстати, привет «Ельцин Центру,» — высказался музыкант.

Позднее, основатель «Уральской ночи музыки» Евгений Горенбург извинился за поведение и слова Вадима Самойлова. «Мой друг Вадик Самойлов на концерте группы «Агата Кристи» сказал абсолютно неуместные слова в адрес работников, людей, которые работают в «Ельцин Центре». Я приношу нашим партнерам извинения за это. С Вадиком я обязательно поговорю»,— прокомментировал Горенбург.

Многие партнеры, поддерживавшие фестиваль в предыдущие годы, отказались принимать участие в разгар эпидемии коронавируса, особенно в те дни, когда количество умерших от Covid оказалось на пике. За сутки накануне мероприятия в России выявили 37 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19!