"Он признал, что есть мигранты. И они - наша боль!»: Смотрите, кого Узбекистан выбрал новым президентом

Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ЦИК Узбекистана объявил предварительные результаты подсчета голосов на выборах президента этой республики. И они ровным счетом никого не удивили – большинство - 80,1% проголосовало за действующего президента.

Я провела в Узбекистане несколько дней накануне выборов, говорила с людьми. И ни разу не услышала даже фамилии кого-либо из четырех оппонентов действующего президента. Все без исключения признавались, что голосовать пойдут за Шавката Мерзиеева.

Мерзиеев собрал своих сторонников на центральной спортивной арене, чтобы вместе узнать результаты выборов. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Доводы приводились следующие.

- Мне при нем хорошо живется. Так что за него и пойду, – говорит мне молодой, 35 лет торгаш на рынке.

- А при предыдущем президенте Каримове плохо жилось?

- И при Каримове хорошо, так что я за него тоже и голосовал. У нас все президенты хорошие.

Логика. И так рассуждало большинство.

ЦИК Узбекистана объявил предварительные результаты подсчета голосов на выборах президента этой республики. И они ровным счетом никого не удивили – большинство - 80,1% проголосовало за действующего президента. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Он (Мерзиеев) признал, что есть бедность. Раньше же у нас как – все хорошо, все хорошо, – говорит жительница Ташкента, 65-летняя, интеллигентная женщина. - И ни про какие проблемы говорить нельзя было. А он говорит, и готов бороться с ними.

- И как? Уже начал бороться?

- Да! Через маххали очень сильно занимается он бедностью.

Тут надо объяснить, что маххаля - это орган местного самоуправления районов и кварталов, уникальный и очень влиятельный институт в Узбекистане. В каждом квартале (маххале) есть свой лидер-председатель, который знает всех своих подопечных жителей, кому помощь нужна, кому еды или лекарст, а кому просто с детьми посидеть. Есть и касса взаимопомощи (она формируется из спонсорской помощи и частично из государства).

- Мигрантов из Узбекистана в России очень много, а скоро, наверно, будет еще больше. Значит, с работой у вас не очень? - продолжаю допытываться я.

- Что касается мигрантов наш прошлый президент вообще не признавал их существование. А Мерзиеев признал, и сказал - это наша вина и наша боль, что люди вынуждены уезжать на заработки в другие страны. Семьи страдают, дети страдают. И сказал, что будет с этим бороться. По крайней мере сейчас вот соглашения с вашей страной подписывают, и жизнь наших мигрантов у вас в стране будет лучше, за ними теперь будут следить. Ну не за ними, а за и правами, точнее.

- Наконец-то узаконили у нас конвертацию валют. Раньше она была под запретом, – говорит мне этническая русская, владелица турфирмы. – Вы не представляете, какая была мука раньше с этим.

- Банкоматы у нас теперь везде. И карточкой можно платить. А раньше в очереди стояли по пол дня за пенсией в банкомат, - прогрессивная такая вот пенсионерка мне попалась. – И пенсию подняли.

- Раньше где родился, так и все. А теперь можно менять место прописки, вот я приехал в Ташкент, тут теперь живу и прописан.

Но точнее всех, пожалуй, сказал последний нищий в Самарканде, он подошел ко мне попросить денег вечером. Этот дедуля, русского стати происхождения, кратно и емко повторил то, что умным и непонятным языком говорят образованные политологи.

- Нормальный мужик, для страны много делает. Ну по крайней мере пока. А дальше посмотрим.

- Если президент нормальный, почему вы тогда на улице с протянутой рукой?

- Ну, не все идеально... Я одинокий, пенсия маленькая...

Выборы в Ташкенте (в этот день я была в столице) проходили как праздник. Реально!

- Это сейчас еще из-за пандемии у нас не как обычно, без музыкантов и накрытых столов, - рассказывают мне. - У нас такие традиции, да. Выборы - праздник!

Вечером нас, наряду с международными наблюдателями допустили до процедуру вскрытия урн. Английский наблюдатель Стив Кинг лично проверил пломбы. Бюллетени торжественно вывалили на стол. Начался подсчет. Даже издали мне было видно, что галочки и крестики стояли напротив кандидата номер 2 - Мерзиеева.

Ну а когда разложили по стопочкам, все стало совершенно очевидно. По крайней мере на том участке, где мы были.

Все без исключения признавались, что голосовать пойдут за Шавката Мерзиеева. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Все без исключения наблюдатели - а их в Узбекистан приехало около 1000 из 20-ти международных организаций - в голос говорили плюс минус одно и тоже: «Все прозрачно, все законно. Нарушений нет». ОБСЕ только обратили внимание на очень вялую предвыборную борьбу. Не было, говорят, накала. Наши российские же наблюдатели, тоже обратили на это внимание, но совершенно в другом ключе:

- Приятно, что не было черного пиара, поливания друг друга грязью. То есть все пятеро кандидатов продемонстрировали высокий уровень интеллигентности. А этого накала мы сами в 90-е хлебнули сполна, - говорит глава миссии наблюдателей СНГ Сергей Лебедев.

Информация о победе Мерзиеева стала просачиваться с самого утра, хотя ЦИК анонсировал объявление предварительных результатов на 16:00. Как-будто не терпелось уже всем скорее-скорее объявить результат, который итак был вполне предсказуем. В обед (около 14:00) с официальными поздравлениями в Ташкент позвонил Владимир Путин. А днем на главной спортивной арене «Хумо» стали собираться его сторонники. Всего около 7000 человек. Анонсировали, что кандидат Мерзиёев лично придет поблагодарить своих. Всем раздали пакетики с бутербродами и шоколадками. Бейсболки и флажки. Все весело жевали и пели гимн Узбекистана.

Что говорил ведущий, я не понимала - все было на узбекском.

Вышел Мерзиеев. Он тоже говорил на узбекском. Девушка-соседка мне переводила:

- Всем спасибо большое. В Узбекистане уже не тот народ, что был 5 лет назад. Это другой народ, другая нация. Вы не только слушаете, что говорят, но и предлагаете свое. И делаете выбор. Теперь пути назад нет, только вперёд. Я часто слышу в последнее время: «А что, так можно было?». Вот увидите, мы еще всему миру покажем, каких высот можем достичь, - Мерзиеев говорил много! Без бумажки. - Я обещаю, что сделаю в два раза больше, чем за последние 5 лет. И я обязательно построю третий Ренессанс.