Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика25 октября 2021 16:55

"Он признал, что есть мигранты. И они - наша боль!»: Смотрите, кого Узбекистан выбрал новым президентом

Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана
Дина КАРПИЦКАЯ
Дина КАРПИЦКАЯ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ЦИК Узбекистана объявил предварительные результаты подсчета голосов на выборах президента этой республики. И они ровным счетом никого не удивили – большинство - 80,1% проголосовало за действующего президента.

Я провела в Узбекистане несколько дней накануне выборов, говорила с людьми. И ни разу не услышала даже фамилии кого-либо из четырех оппонентов действующего президента. Все без исключения признавались, что голосовать пойдут за Шавката Мерзиеева.

Мерзиеев собрал своих сторонников на центральной спортивной арене, чтобы вместе узнать результаты выборов.

Мерзиеев собрал своих сторонников на центральной спортивной арене, чтобы вместе узнать результаты выборов.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Доводы приводились следующие.

- Мне при нем хорошо живется. Так что за него и пойду, – говорит мне молодой, 35 лет торгаш на рынке.

- А при предыдущем президенте Каримове плохо жилось?

- И при Каримове хорошо, так что я за него тоже и голосовал. У нас все президенты хорошие.

Логика. И так рассуждало большинство.

ЦИК Узбекистана объявил предварительные результаты подсчета голосов на выборах президента этой республики. И они ровным счетом никого не удивили – большинство - 80,1% проголосовало за действующего президента.

ЦИК Узбекистана объявил предварительные результаты подсчета голосов на выборах президента этой республики. И они ровным счетом никого не удивили – большинство - 80,1% проголосовало за действующего президента.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Он (Мерзиеев) признал, что есть бедность. Раньше же у нас как – все хорошо, все хорошо, – говорит жительница Ташкента, 65-летняя, интеллигентная женщина. - И ни про какие проблемы говорить нельзя было. А он говорит, и готов бороться с ними.

- И как? Уже начал бороться?

- Да! Через маххали очень сильно занимается он бедностью.

Тут надо объяснить, что маххаля - это орган местного самоуправления районов и кварталов, уникальный и очень влиятельный институт в Узбекистане. В каждом квартале (маххале) есть свой лидер-председатель, который знает всех своих подопечных жителей, кому помощь нужна, кому еды или лекарст, а кому просто с детьми посидеть. Есть и касса взаимопомощи (она формируется из спонсорской помощи и частично из государства).

- Мигрантов из Узбекистана в России очень много, а скоро, наверно, будет еще больше. Значит, с работой у вас не очень? - продолжаю допытываться я.

- Что касается мигрантов наш прошлый президент вообще не признавал их существование. А Мерзиеев признал, и сказал - это наша вина и наша боль, что люди вынуждены уезжать на заработки в другие страны. Семьи страдают, дети страдают. И сказал, что будет с этим бороться. По крайней мере сейчас вот соглашения с вашей страной подписывают, и жизнь наших мигрантов у вас в стране будет лучше, за ними теперь будут следить. Ну не за ними, а за и правами, точнее.

- Наконец-то узаконили у нас конвертацию валют. Раньше она была под запретом, – говорит мне этническая русская, владелица турфирмы. – Вы не представляете, какая была мука раньше с этим.

- Банкоматы у нас теперь везде. И карточкой можно платить. А раньше в очереди стояли по пол дня за пенсией в банкомат, - прогрессивная такая вот пенсионерка мне попалась. – И пенсию подняли.

- Раньше где родился, так и все. А теперь можно менять место прописки, вот я приехал в Ташкент, тут теперь живу и прописан.

Но точнее всех, пожалуй, сказал последний нищий в Самарканде, он подошел ко мне попросить денег вечером. Этот дедуля, русского стати происхождения, кратно и емко повторил то, что умным и непонятным языком говорят образованные политологи.

- Нормальный мужик, для страны много делает. Ну по крайней мере пока. А дальше посмотрим.

- Если президент нормальный, почему вы тогда на улице с протянутой рукой?

- Ну, не все идеально... Я одинокий, пенсия маленькая...

Выборы в Ташкенте (в этот день я была в столице) проходили как праздник. Реально!

- Это сейчас еще из-за пандемии у нас не как обычно, без музыкантов и накрытых столов, - рассказывают мне. - У нас такие традиции, да. Выборы - праздник!

Вечером нас, наряду с международными наблюдателями допустили до процедуру вскрытия урн. Английский наблюдатель Стив Кинг лично проверил пломбы. Бюллетени торжественно вывалили на стол. Начался подсчет. Даже издали мне было видно, что галочки и крестики стояли напротив кандидата номер 2 - Мерзиеева.

Ну а когда разложили по стопочкам, все стало совершенно очевидно. По крайней мере на том участке, где мы были.

Все без исключения признавались, что голосовать пойдут за Шавката Мерзиеева.

Все без исключения признавались, что голосовать пойдут за Шавката Мерзиеева.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Все без исключения наблюдатели - а их в Узбекистан приехало около 1000 из 20-ти международных организаций - в голос говорили плюс минус одно и тоже: «Все прозрачно, все законно. Нарушений нет». ОБСЕ только обратили внимание на очень вялую предвыборную борьбу. Не было, говорят, накала. Наши российские же наблюдатели, тоже обратили на это внимание, но совершенно в другом ключе:

- Приятно, что не было черного пиара, поливания друг друга грязью. То есть все пятеро кандидатов продемонстрировали высокий уровень интеллигентности. А этого накала мы сами в 90-е хлебнули сполна, - говорит глава миссии наблюдателей СНГ Сергей Лебедев.

Информация о победе Мерзиеева стала просачиваться с самого утра, хотя ЦИК анонсировал объявление предварительных результатов на 16:00. Как-будто не терпелось уже всем скорее-скорее объявить результат, который итак был вполне предсказуем. В обед (около 14:00) с официальными поздравлениями в Ташкент позвонил Владимир Путин. А днем на главной спортивной арене «Хумо» стали собираться его сторонники. Всего около 7000 человек. Анонсировали, что кандидат Мерзиёев лично придет поблагодарить своих. Всем раздали пакетики с бутербродами и шоколадками. Бейсболки и флажки. Все весело жевали и пели гимн Узбекистана.

Что говорил ведущий, я не понимала - все было на узбекском.

Вышел Мерзиеев. Он тоже говорил на узбекском. Девушка-соседка мне переводила:

- Всем спасибо большое. В Узбекистане уже не тот народ, что был 5 лет назад. Это другой народ, другая нация. Вы не только слушаете, что говорят, но и предлагаете свое. И делаете выбор. Теперь пути назад нет, только вперёд. Я часто слышу в последнее время: «А что, так можно было?». Вот увидите, мы еще всему миру покажем, каких высот можем достичь, - Мерзиеев говорил много! Без бумажки. - Я обещаю, что сделаю в два раза больше, чем за последние 5 лет. И я обязательно построю третий Ренессанс.

Около 7000 человек собрались на спортивной арене Ташкента «Хумо», чтобы поздравить своего кандидата с победой
КАРТИНА ДНЯ