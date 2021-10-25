Путин поручил исключить возможность продажи просроченной еды

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент подписал поручения, которые должны будут создать «национальную систему управления качеством пищевой продукции». Главные ее цели: мы больше сможем узнать о еде на прилавках, некачественные товары магазины технически не смогут продать. Теперь разберем путинские предложения подробнее.

- Покупатели смогут узнать о «происхождении компонентов» еды. Нам расскажут о том, что колбаса не просто сделала из свинины, а из какой конкретно партии хрюшек, выращенных на какой конкретно ферме.

- В электронном составе отдельно пропишут «содержание критически значимых для организма веществ (сахара, соли, насыщенных жирных кислот и других) с учетом рекомендованного суточного потребления». Неплохо, кстати, - доктора давно жалуются, что мы едим слишком много соли вместе с магазинными продуктами.

- Производителей еды будут «стимулировать» развивать партнерство с небольшими фермерами для «повышения качества продукции». Каким образом, правда, не уточняется.

- Правительству поручено проработать вопрос, чтобы у магазинов не было технической возможности продать просроченную еду или если она была «незаконно введена в оборот». Что-то похожее уже работает с алкоголем – после 23.00 касса просто не пробьет бутылку спиртного.